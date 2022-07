Busca, domani tutti i defibrillatori automatici esterni fuori servizio per manutenzione

Tutti i defibrillatori automatici esterni (DAE) del terittoio comunale non saranno disponibili domani dalle ore 8 alle 18 circa perché sottoposti alla periodica verifica e manutenzione. I DAE sono strumenti determinanti nelle situazioni di emergenza e in quanto tali devono essere sottoposti a una scrupolosa manutenzione. I DAE del progetto Città cardioprotetta presenti sul territorio comunale sono controllati da una ditta specializzata e durante l’intervento non possono essere utilizzate. “Un’operazione – spiega il consigliere comunale Jacopo Giamello - che si svolge nel più breve tempo possibile”.

La temporanea messa fuori servizio delle postazioni è stata comunicata alla centrale operativa del 118 e segnalata sul portale DAE della Regione Piemonte.

Dove sono i DAE

All'entrata della scuola elementare in via Michelis Nei pressi della lapide ai Caduti in piazza della Rossa Nei pressi della farmacia per la zona piazza Savoia/corso Giovanni XXIII All'interno dei locali temporanei per la scuola media in piazzale Grande Torino Nei pressi dell'entrata dell'asilo nido in via Pes di Villamarina All'entrata del palazzetto dello sport in piazzale Grande Torino Nei pressi della Casa della salute in piazza Santa Maria All'entrata della sede della Croce Rossa Italiana in corso Romita Nei pressi del bar in frazione San Giuseppe All' entrata della scuola elementare in frazione Castelletto All'entrata della scuola elementare in frazione San Chiaffredo Nei pressi della farmacia Abrate in via Umberto I Alla Casa del Pellegrino nei pressi del santuario di Valmala Nei pressi del Giardino dell’Infinito in via Verdi All'interno del palazzetto dello sport (a metà campo) Nella piazzetta davanti alla chiesa in frazione Bosco