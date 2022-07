Parallelebipedi a confronto: per il decennale le Bocce Quadre Mondovì portano un talk show in piazza Maggiore

Tutto pronto per il 10° campionato di Bocce Quadre a Mondovì. L'appuntamento è fissato per sabato 6 e domenica 7 agosto e quest'anno, in occasione del decennale, vedrà una grande novità: “Parallelebipedi a confronto”, un talk show, che si terrà il 6 agosto, alle 21.30 in piazza Maggiore, durante il quale si cercherà di sviluppare la filosofia delle bocce quadre tra matematica, storia, “Biqùmetri”, sport, arte e musica.

"Nel classico format del talk show l'associazione Bocce Quadre Mondovì si rivolge ad alcuni Bipedi più o meno illustri (ma tutti originali, acuti e divergenti) nel tentativo di sviluppare la filosofia delle Bocce Quadre." - spiegano in una nota dall'associazione -"Le teste pensanti racconteranno le proprie esperienze di vita e, interagendo, sapranno aiutare il pubblico (e gli organizzatori!) a capire meglio che cosa sono e dove vanno le Bocce Quadre".

Che sia un salto di qualità o uno spillover, che sia una buona idea o una sterzata repentina con salto nel buio lo si vedrà quella sera, sicuramente assisteremo all'incipit di un nuovo corso per le Bocce Quadre monregalesi, un ulteriore notevole tassello dell'attività più rotolante e imponderabile degli ultimi decenni!

Ecco i primi ospiti che animeranno la serata, moderata da Paolo Cornero e "disturbata" da Gianpiero Gregorio e Fabrizio Lanza:

Dario Vergassola, comico, scrittore

Gianni Fantoni comico, imitatore, conduttore televisivo e radiofonico

Teo Musso imprenditore

Pippo Bessone cantautore, scrittore

Francesco Scarrone scrittore, sceneggiatore

Alessandra Fissolo presidente lpm pallavolo mondovì

Alberto Navarra musicista

Matteo Di Cianni campione italiano di memorie

(elenco in corso di aggiornamento)