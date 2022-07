Valorizza la tua figura professionale: fai crescere le tue competenze con AFP

La vocazione formativa di AFP-azienda di formazione professionale si concretizza attraverso percorsi di qualifica e una proposta educativa e formativa di qualità, capace di rispondere efficacemente alla domanda espressa dal mondo del lavoro e dalle imprese locali.

In previsione della ripresa dell’anno formativo, la sede AFP Dronero propone il corso Addetto impianti elettrici industriali-Tecniche di automazione con PLC: è possibile imparare a programmare semplici automazioni con l'ausilio del controllore logico programmabile e a gestirne la funzionalità, nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche.

Attraverso una formazione in laboratorio, si sviluppano conoscenze essenziali come l’utilizzo di software per la programmazione del PLC e gli elementi di interfacciamento.

Sempre a Dronero, il corso Tecnologie CAD-3D fornisce la conoscenza delle tecniche CAD per il disegno tridimensionale, delle norme progettuali e delle tecniche di realizzazione, modifica e presentazione di testi, dati e immagini; approfondisce, inoltre, le potenzialità e le funzionalità dello strumento Solidworks per la progettazione e costruzione di semplici parti meccaniche nel rispetto delle tolleranze geometriche previste dalle specifiche progettuali.

A Verzuolo, invece, è possibile, con il corso Elementi di saldatura elettrica, acquisire le competenze tecniche necessarie per svolgere in maniera autonoma semplici lavori di saldatura elettrica, in base alla documentazione tecnica, usando gli attrezzi in modo razionale e tenendo conto delle norme in vigore in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza del lavoro e di protezione dell'ambiente.

Contatti:

AFP - Centro di Dronero Via Meucci, 2 | 12025 Dronero - Tel +39 0171-918027 - centro.dronero@afpdronero.it

AFP - Centro di Cuneo Via Tiziano Vecellio, 8/C | 12100 Cuneo - Tel +39 0171-693760 - centro.cuneo@afpdronero.it

AFP - Centro di Verzuolo Via Don Orione, 41 12039 Verzuolo - Tel +39 0175-86471 - centro.verzuolo@afpdronero.it