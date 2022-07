La diga di Pontechianale compie 80 anni e si racconta agli appassionati attraverso un incontro con esperti

In occasione dell’ottantesimo anniversario della costruzione della Diga di Pontechianale, sabato 23 luglio a partire dalle ore 10 nell’anfiteatro Castello, esperti e appassionati ripercorreranno la storia e l’evoluzione della più importante opera idraulica della Valle Varaita, provando a contestualizzarla all’interno del complesso momento storico che stiamo vivendo.

Non solo la crisi climatica sempre più pressante ed evidente, insomma, ma anche la transizione ecologica (perno centrale del PNRR) e l’incremento del costo dell’energia in seguito al drammatico conflitto russo-ucraino.

Una chiacchierata informativa alla quale prenderanno parte Claudio Cassardo (climatologo dell’Università degli Studi di Torino), Sebastiano Teresio Sordo (già responsabile della sede di Mondovì del Politecnico di Torino), Simone Aime, Elvis Del Tedesco e Paolo Infossi (ricercatori e scrittori appassionati di dighe e storia locale) e Stefano Basano (responsabile dell’Area Nordovest di Hydro Enel Green Power Italia).

Ad animare il dialogo i giornalisti Andrea Caponnetto e Gabriele Gallo.

Un viaggio nella storia della diga grazie ad un ledwall-tour virtuale con immagini inedite, ma anche considerazioni ad ampio respiro sulla difficile siccità che stiamo vivendo e sulla multifunzionalità di un impianto idroelettrico.

L’evento, promosso dalla Pro Loco di Pontechianale e dall’Agenzia Acca, è realizzato grazie al contributo di BIM e del Comune di Pontechianale, al supporto di Enel Green Power e dell’Unione Montana Valle Varaita e alla collaborazione delle associazioni Gli Spigolatori di Mondovì e Once Danzateatro di Genova.

Gli eventi proseguiranno poi nel pomeriggio con una passeggiata fiabesca per famiglie, alla sera con lo spettacolo teatrale “Blu” e nella giornata di domenica con il mercatino dell’antiquariato, la seconda edizione del Cantalago, giochi e divertimenti per grandi e piccoli. Per informazioni e prenotazioni: info@agenziaacca.it.