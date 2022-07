Veicolo in fiamme a Castiglion Falletto, disagi per la circolazione

Si è risolto fortunatamente senza nessun ferito, ma con qualche disagio per la circolazione, l'incendio di un veicolo a bordo strada verificatosi poco prima delle 13 di ieri, mercoledì 20 luglio, lungo la SP9 che collega Castiglione Falletto a Monforte d'Alba.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme del mezzo accostato lungo la strada all'altezza della Cantina Rocche Viberti. La circolazione è stata momentaneamente interrotta (complicando gli spostamenti verso Monforte d'Alba, già penalizzato dalla chiusura della SP163 in località panerole, per il ripristino di uno smottamento di lungo corso), con le auto costrette a deviare in località Bussia, verso il cimitero di Barolo.