Distributori di benzina che 'parlano' in Piemontese: "L'has mach da speté 'na minuta!" [VIDEO]

Stanno facendo il giro del web i video dei distributori Eni che, da alcuni giorni, in tutte le regioni d'Italia "parlano" in dialetto locale.

Alla colonnina per il rifornimento l'opzione della scelta delle lingue ora include anche quella locale, nel caso della Granda, una voce femminile in piemontese guida al ritiro della carta e alla scelta della pompa per rifornimento carburante.