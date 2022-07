Continuano gli appuntamenti e gli eventi a Limone Piemonte

Sabato 30 luglio a Limone appuntamento da non perdere per gli amanti della corsa in montagna con la Via dei Lupi. Dopo il Cro Trail, la Perla delle Alpi Marittime ospiterà un’altra gara di trail running, che si svolgerà lungo un percorso di 11,4 chilometri con un dislivello positivo di 650 metri ed altrettanti in negativo.

La competizione, giunta all’undicesima edizione, partirà da Piazza del Municipio e seguirà un itinerario che attraversa buona parte del centro cittadino per poi salire attraverso il caratteristico “Viasol” sino alle piste della Riserva Bianca, per poi ridiscendere verso il traguardo correndo nel Vallone San Giovanni. Arrivo programmato in Piazza del Municipio intorno alle 17. L’edizione 2022 sarà valida come prova del Campionato Regionale di corsa in montagna 2022 UISP . In contemporanea, sullo stesso percorso, si svolgerà anche la seconda edizione della Via dei Lupi Dog Endurance Trail , gara competitiva riservata a runners con il proprio cane. Info, regolamento e modalità di iscrizione: www.laviadeilupi.com .

Di seguito i prossimi appuntamenti del cartellone estivo degli eventi limonesi.

Venerdì 29 luglio Limone accoglierà un pomeriggio ricco di iniziative.

Dalle 14.30 alle 17 appuntamento per bambini e ragazzi con “Divertiamoci con i giochi di una volta”. Animazione con ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone in via Roma, dalle 17 alle 19 (0171 92319 - info@scuolascilimone.it ).

Alle 15 al Maneggio, invece, bambini e ragazzi potranno avvicinarsi all'equitazione con Over X Ice. Accesso libero su prenotazione. Info: 333 4929247 (Consuelo).

Per chi volesse conoscere la storia del paese, da non perdere la visita guidata lungo le vie del centro, dalle 15 alle 17, con partenza da Piazza del Municipio. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni online: www.limoneturismo.it.



Sabato 30 luglio alle 15 al Maneggio si terrà la Bike Experience Ability, gara di abilità in sella alla mountain bike per i ragazzi. Al termine delle prove premiazione e gadget per tutti. Info e iscrizioni: 338 1616182.

Dalle 16 alle 19, invece, in Piazza San Sebastiano intrattenimento per i più piccoli con gli animatori del Ludobus, che faranno divertire il pubblico con i giochi di un tempo.

Sempre sabato 30 luglio in Biblioteca si terrà il secondo appuntamento della rassegna letteraria “Incontri con autore”. Alle 17.30 la scrittrice Paola Gula presenterà il suo terzo romanzo “Caffè corretto”, edito da Golem edizioni. Ingresso libero.

Domenica 31 luglio dalle 17 in zona Maneggio ci sarà lo stage di ballo a cura del ballerino professionista Alberto Rinaudo che si esibirà in coreografie scenografiche sulle note di musiche latino americane. A questa dimostrazione seguirà lo stage vero e proprio, dove i partecipanti avranno l’opportunità di mettersi alla prova e di migliorare il proprio livello di danza, studiando movimenti e nuovi passi. Info e prenotazioni: 340.1034404 (Baba).

Inoltre, si ricorda che la seggiovia Cabanaira resterà aperta tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto.

Anche la telecabina Severino Bottero a partire dal 30 luglio e fino al 28 agosto sarà accessibile continuativamente; sarà poi aperta anche alcuni giorni nel mese di settembre (sabato 3 e domenica 4 – venerdì 9, sabato 10 e domenica 11).

Gli impianti di risalita della Riserva Bianca con apertura estiva sono accessibili anche ai ciclisti in mountain bike o e-bike.