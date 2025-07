Savigliano: tutto pronto per la Piccola Fiera d'Estate 2025

«È molto più di un semplice evento: è un’occasione concreta per valorizzare il tessuto commerciale e sociale della nostra città». Così viene presentata dagli organizzatori la Piccola Fiera d'Estate, l'evento-vetrina per il mondo produttivo locale che torna sabato 12 luglio, dal mattino alle 9 fino a notte fonda a Savigliano.

Nata oltre 30 anni fa come “Negozi in Strada”, la kermesse coinvolgerà anche quest'anno il centro storico saviglianese. Con il Motor village, numerosi momenti d'animazione ed esibizioni, gli appuntamenti Fitness Moment, l'animazione musicale serale, le Cene a km 0 e la Notte bianca.

Ad organizzare la Piccola Fiera d'Estate è il Comune di Savigliano in collaborazione con l'Ascom cittadina e la Fondazione Ente Manifestazioni, con il contributo di Coldiretti, Confagricoltura e Confartigianato.

«In poco tempo – afferma Simona Trucco, presidente di Ascom Savigliano – l'evento è diventato un appuntamento atteso e consolidato, capace di unire promozione economica e vitalità cittadina. L’iniziativa non solo anima le vie del centro con esposizioni, intrattenimento e momenti culturali, ma si abbina anche alla Notte Bianca, con l’apertura straordinaria dei negozi fino a tarda notte e alle “Cena a chilometro zero” . Un’occasione che incentiva il commercio locale, valorizza il lavoro dei nostri operatori e rende ancora più attrattiva Savigliano per cittadini e visitatori».

«Eventi come questo – aggiunge – aiutano a creare un legame più forte tra persone, esercizi commerciali e territorio, facendo riscoprire il piacere dello shopping di prossimità e della vita in città. Vogliamo che la Piccola Fiera d’Estate continui a crescere, confermandosi un punto di riferimento per la comunità. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le attività che hanno aderito, le istituzioni e le altre organizzazioni che ci hanno supportato. Insieme dimostriamo che, quando si fa squadra, si possono costruire occasioni di valore per tutti».

PROGRAMMA PICCOLA FIERA D'ESTATE 2025

APPUNTAMENTI DEL MATTINO

(Apertura evento dalle 9)

MOTOR VILLAGE

Piazza del Popolo, 09:00 - 23:00

ANIMAZIONE CARROZZE E PONY A CURA DI EQUI MARESCO

Percorso itinerante con partenza in via Sant’Andrea, 09:30 - 12:30

ESIBIZIONE A CURA DI NEW TWIRLING BRA

Piazza Santarosa, a partire dalle 09:30

ANIMAZIONE FALCONIERE

Piazza Santarosa, 10:30 - 12:30

ESIBIZIONE A CURA DI EDILIZIA ACROBATICA

Piazza Santarosa, 11:00 - 12:00

APPUNTAMENTI DEL POMERIGGIO

SALUTO ISTITUZIONALE

Piazza Santarosa, 18:00

ESIBIZIONE PALESTRA VITALITY

Piazza del Popolo, 18:00 - 21:00

ESIBIZIONE ARS ARMONICA SAVIGLIANO

Piazza Santarosa, 18.30 – 19.30

ESIBIZIONE PALESTRA OPENSPACE

Piazza del Popolo, 19:00 - 20:30

ESIBIZIONE OUT OF DANCE

Piazza Santarosa, 19:30 – 20:30

APPUNTAMENTI DELLA SERA

CENE A KM 0

Un’iniziativa che mira a valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio saviglianese e a coinvolgere diverse attività del centro cittadino. I menù della serata includeranno prodotti locali provenienti da aziende a KM0 appartenenti a Confartigianato, Confcommercio, Coldiretti e Confagricoltura della zona di Savigliano.

MUSICA LIVE:

HYPOCONDRIA

Piazza Santarosa, 21:00 - 23:00

MIND THE STEP

Via Sant’andrea , 21:00 - 23:30

33CL

Piazza Cesare Battisti, 21:00 - 23:30

ZELDA & THEBLUESMEN

Via Tapparelli, 21:00 - 23:30

THE CRUISE

Corso Roma, 21:00 - 23:30

NEW FIVE BAND

Via Torino, 21:00 – 23:30

DJ ELY Gruppo Country

Piazza del Popolo, 21:00 - 00:00

DJ SET TUTTAFUFFA

Piazza Santarosa, 23:00 - 02:00