Bra, comune virtuoso: la città della Zizzola premiata con la “Spiga Verde” 2022

Bra si conferma uno dei 63 Comuni italiani virtuosi premiati questa mattina con le Spighe Verdi 2022, importante riconoscimento rilasciato dalla FEE - Foundation for Environmental Education (la stessa associazione che assegna, ogni anno, le Bandiere Blu ai Comuni costieri) alle realtà più attente allo sviluppo rurale e sostenibile del territorio.

Le Spighe Verdi 2022 sono state annunciate questa mattina (26 luglio) in conferenza telematica con i sindaci vincitori. “Si tratta di un efficace strumento di valorizzazione del nostro patrimonio rurale, ricco di risorse naturali e culturali, anche in un’ottica di occupazione” spiegano gli organizzatori della FEE.

Tra gli indicatori presi in considerazione per l’assegnazione del riconoscimento (10 in totale i Comuni piemontesi premiati) figurano – tra gli altri - la partecipazione pubblica, l’educazione allo sviluppo sostenibile, il corretto uso del suolo, la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura, la qualità dell’offerta turistica, la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata, la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e del paesaggio, la cura dell’arredo urbano, l’accessibilità per tutti senza limitazioni.

L’iter procedurale, certificato ISO 9001-2015, ha guidato la valutazione delle candidature, permettendo alla Commissione di Valutazione il raggiungimento del risultato finale. Nel gruppo di lavoro è stato importante il contributo di diversi Enti istituzionali, tra i quali il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; il Ministero per il Turismo; il Ministero della Transizione Ecologica; l’ISPRA e Confagricoltura.

“Siamo particolarmente fieri che la nostra città, new entry lo scorso anno tra le località premiate con il marchio di qualità Spighe Verdi, abbia nuovamente ricevuto conferma di questo importante riconoscimento nazionale – commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore all’Ambiente Daniele Demaria -. Un traguardo che testimonia l’attenzione verso la sostenibilità, la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici, che contribuirà a far ulteriormente conoscere Bra e le sue eccellenze a livello turistico e non solo. Questo importante risultato è frutto di un percorso virtuoso di attenzione all’ambiente, alla sostenibilità e alla qualità della vita che pone le sue basi in lavoro di squadra: grazie ai partner, ai cittadini, agli uffici comunali che hanno curato la candidatura e alle realtà locali che hanno contributo a questo risultato, che ci stimola e impegna a fare ancora meglio”.