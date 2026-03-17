Mondovì, approvato il progetto esecutivo: gli uffici dei Giudici di Pace si trasferiranno all'Antico Palazzo di Città

Con l'approvazione del progetto esecutivo diventa ufficiale il trasferimento degli uffici del Tribunale di Cuneo e dei Giudici di Pace di Mondovì presso l’Antico Palazzo di Città.

Un intervento da 300 mila euro che, lo scorso 19 febbraio, ha ottenuto l’apposito parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo e che prevederà una tripartizione di spazi e nei dettagli: adeguamento dell’ingresso e realizzazione di un nuovo servizio igienico al piano terra; destinazione del primo piano alla cancelleria e agli uffici dei Giudici di Pace del Tribunale di Cuneo; destinazione del secondo piano alla cancelleria e agli uffici dei Giudici di Pace del Tribunale di Cuneo sezione di Mondovì. Nessun intervento in questa fase per il sottotetto che ospita l’Archivio Storico del Comune di Mondovì.

"Proseguiamo il cammino di riqualificazione storico-culturale degli edifici di Mondovì Piazza» il commento del sindaco Luca Robaldo, dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora e dell’assessora alla Cultura Francesca Botto -. Dopo la definizione del percorso di recupero e il prossimo avvio dei lavori alla Cittadella, la restituzione alla collettività della Casa delle Associazioni, dell’ex Teatro Sociale, dell’atrio e della terrazza dell’ex Tribunale e l’inizio dei lavori di restauro al Polo delle Orfane e di rifunzionalizzazione del cosiddetto “Atelier per mostre temporanee” sito al piano terra dell’Antico Palazzo di Città ma attestato su via Vico, con l’approvazione del progetto esecutivo ci apprestiamo ora a ricollocare gli uffici dei Giudici di Pace. Un’azione propedeutica al futuro spostamento della Biblioteca civica nell’ex Collegio dei Gesuiti, attualmente inutilizzato se non in piccolissima parte".

Come già annunciato nei mesi scorsi, l’Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di rifunzionalizzazione della struttura alla luce di una nuova organizzazione degli spazi culturali cittadini: Biblioteca Civica, ex Collegio dei Gesuiti e appunto all’Antico Palazzo di Città.

In particolare, quest’ultimo andrà ad accogliere gli uffici dei Giudici di Pace e dei Cancellieri e le sale udienze del Ministero di Grazia e Giustizia, mantenendo in loco parte dell’Archivio Storico Comunale che verrà successivamente trasferito nei locali dell’ex Tribunale.

Per questo la Giunta comunale ha approvato, alla fine dello scorso anno, il progetto esecutivo di adeguamento degli impianti antincendio per un totale di 95mila euro, necessario per l’ottenimento di un rinnovato Certificato di Prevenzione Incendi legato alla rifunzionalizzazione degli spazi.

In parallelo, inoltre, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo di restauro conservativo del cosiddetto “Atelier per mostre temporanee” sito al piano terra dell’Antico Palazzo di Città ma attestato su via Vico, per un totale di 70.255,60 euro i cui lavori sono partiti negli scorsi giorni.