Ana Monviso, assemblea dei delegati: il tesseramento 2025 porta a 3.132 penne nere nell’associazione

Si è svolta il 14 marzo al Monastero della Stella, l’assemblea dei delegati della Sezione Ana di Saluzzo per approvazione della relazione morale e programmatica del presidente Enzo Desco. All’ordine del giorno il rendiconto anno 2025 e l'elezione dei delegati per l'assemblea di Milano che si svolgerà domenica 24 maggio.

Nel suo intervento il presidente ha portato il dato della chiusura relativa al tesseramento 2025 che vede il numero dei soci a 3.132.

Il monte ore di lavoro svolte dalla Protezione civile sezionale nell'anno scorso sono arrivate a quota 6.579 e quelle del lavoro svolto dai 45 gruppi sezionali nello stesso periodo ammontano a 12.387. Le offerte economiche da parte della Sezione e dei gruppi hanno portato al totale di 15.061 euro.

Per quanto riguarda i delegati per Milano all’assemblea nazionale sono stati eletti Franco Corsino Renato Testa, Domenico Sandrone.

Nella sua relazione il presidente Desco ha inoltre parlato dell’adunata nazionale di Genova e delle attività associative programmate per l'anno in corso.