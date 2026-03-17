A Martiniana Po nasce la prima scuola di parapendio italiana aperta anche alle persone con disabilità

Lo scorso fine settimana si è svolto a Saluzzo il Terres Monviso Outdoor Festival, quattro giorni di entusiasmo, sport e natura che hanno animato la città con decine di espositori, dimostrazioni, convegni e iniziative per tutti gli appassionati del settore outdoor. Tra le tante proposte presenti, una in particolare ha saputo distinguersi per originalità e impatto sul territorio: quella portata dal gruppo Conigli Fly Team di Martiniana Po, affiancato dalla giunta comunale di Martiniana Po nella persona dell'assessore allo Sport Danilo Nasi, e dalla giunta del Comune di Paesana con la presenza del vicesindaco Marco Margaria.



Lo stand del Fly Team si è rivelato il più visitato dell'intera manifestazione. Centinaia di appassionati, famiglie e curiosi si sono fermati per scoprire i voli biposto in parapendio e le opportunità di turismo outdoor che la Valle Po sa offrire. Un successo costruito anche grazie alla preziosa collaborazione con Avventura Team di Fabrizio Bruno, realtà consolidata nel settore outdoor cuneese, che ha contribuito a rendere l'offerta del Fly Team completa e professionale.



UNA SCUOLA DI PARAPENDIO UNICA IN ITALIA: PARTE IN PRIMAVERA



Ma la novità più attesa, annunciata proprio in occasione del festival, riguarda il prossimo futuro: questa primavera prenderà il via a Martiniana Po la scuola di parapendio Peter Pan, diretta da Guido Teppa, istruttore federale con oltre trent'anni di esperienza nel volo libero. Si tratterà della prima scuola in Italia abilitata a offrire corsi di parapendio anche a persone con disabilità, grazie a una carrozzina appositamente progettata che permette a chiunque di vivere l'emozione del volo biposto.



I corsi – aperti sia a normodotati che a persone con disabilità motoria – prevedono lezioni teoriche e sessioni pratiche sul campo, con decollo dall'area rinnovata di San Bernardo e atterraggio nel prato sottostante a Martiniana Po, con una vista mozzafiato sul Monviso e sull'intera Valle Po. Un progetto inclusivo e pionieristico, che porta Martiniana Po all'attenzione nazionale.





Il merito di questa apertura è in larga parte dell'assessore Danilo Nasi, che negli ultimi anni ha lavorato con determinazione per costruire attorno al parapendio un vero e proprio sistema turistico locale, mettendo in rete soggetti pubblici e privati, rinnovando le infrastrutture di volo e portando a Martiniana Po una realtà come quella di Guido Teppa e della scuola Peter Pan.



I SENTIERI DI MARTINIANA: CULTURA E NATURA PER RILANCIARE LA VALLE PO



Al progetto del volo si affianca in modo naturale quello dell'Associazione Sentieri di Martiniana, che anche al festival di Saluzzo ha presentato il proprio calendario di percorsi culturali nel bosco per la primavera-estate 2026. Escursioni guidate, installazioni artistiche lungo i sentieri, laboratori naturalistici e itinerari tematici che trasformano una camminata in un'esperienza culturale vera e propria. Tutte le informazioni sono disponibili su sentieridimartiniana.com .



Insieme – voli in parapendio, scuola Peter Pan e sentieri culturali – questi progetti disegnano un'offerta turistica coerente, originale e capace di attrarre visitatori durante tutte le stagioni, contribuendo in modo concreto al rilancio dell'intera Valle Po come destinazione di turismo lento e sostenibile. Un percorso sostenuto con convinzione anche dall'Assessore Regionale Marco Gallo e dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che hanno riconosciuto nel modello di Martiniana un esempio virtuoso di sviluppo territoriale integrato.



"La Valle Po ha tutte le carte in regola per diventare una meta di riferimento per il turismo outdoor e culturale in Piemonte" ha dichiarato il vicesindaco di Paesana Marco Margaria. "Quello che sta accadendo a Martiniana è la dimostrazione concreta che con le idee giuste, la collaborazione tra istituzioni e la voglia di fare si possono costruire progetti capaci di cambiare il futuro di una vallata intera."