Alba apre alla co-progettazione del Canile municipale: avviso entro il 27 marzo

Il Comune di Alba annuncia la pubblicazione dell’avviso per l’individuazione di un soggetto con cui attivare un percorso finalizzato alla co-progettazione e alla gestione del Canile municipale e dei servizi connessi e complementari, per il periodo dal 1° aprile 2026 al 30 giugno 2028.

Si tratta di un passaggio significativo e innovativo: per la prima volta, infatti, l’Amministrazione comunale punta sulla co-progettazione con l’obiettivo di costruire un modello di gestione più partecipato, efficace e orientato al benessere animale e alla qualità dei servizi offerti alla comunità. Per fare questo, ha aumentato la dotazione finanziaria a bilancio destinata al canile e alla sua gestione.

La procedura, curata dalla ripartizione Opere Pubbliche, riguarda non solo la gestione della struttura, ma anche i servizi collegati, tra cui il recupero dei cani vaganti sul territorio.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.alba@cert.legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 marzo 2026.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore con delega al Canile municipale Davide Tibaldi: "Con questo avviso compiamo un passo importante verso un modello amministrativo più moderno e collaborativo. La scelta della co-progettazione rappresenta una svolta: non si tratta più soltanto di affidare un servizio, ma di costruirlo insieme a soggetti qualificati, valorizzando competenze, esperienze e sensibilità diverse. Il benessere degli animali e la qualità della gestione della struttura sono per noi priorità assolute.

Per questa ragione abbiamo deciso di destinare maggiori risorse al nostro canile. Vogliamo garantire standard sempre più elevati, ma anche rafforzare il legame tra struttura, territorio e comunità, promuovendo una cultura della cura, dell’adozione consapevole e della responsabilità. Invitiamo tutte le realtà interessate a partecipare a questo percorso, un’opportunità concreta per contribuire in modo attivo alla gestione di un servizio pubblico fondamentale per la nostra città".