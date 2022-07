Bloccate sulle seggiovie di Garessio 2000, ma è solo un'esercitazione del Soccorso Alpino

Questa mattina, mercoledì 27 luglio, la Stazione di Garessio del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha organizzato un'esercitazione di scarico impianti sulla seggiovia del Monte Berlino nel comprensorio di Garessio 2000.

La società di gestione degli impianti ha previsto la riapertura per il mese di agosto e ha siglato con il Soccorso Alpino una convenzione per lo scarico della seggiovia in caso di blocco operativo.

L'obiettivo della giornata è stato ripassare le manovre per rendere più efficiente e rapida un'eventuale operazione di soccorso.

Le operazioni prevedono che i tecnici si calano lungo la fune portante con un'apposita carrucola raggiungendo i seggiolini con i passeggeri che, dopo aver indossato un'apposita imbragatura, vengono calati al suolo da un tecnico che segue le operazioni da terra.