Elenco bonus 2022: tutti gli aiuti erogati e quelli ancora in corso

L’elenco bonus 2022 è davvero molto ampio e il ventaglio delle iniziative spazia dal bonus 200 euro, ancora da definire nei dettagli, ai bonus casa, per ristrutturazioni e acquisto mobili, senza dimenticare gli aiuti per le famiglie e il benessere.

I bonus economici

Tra i bonus a carattere economico spicca il Bonus 200 euro che è un contributo una tantum sulla base del decreto aiuti 2022 e spetta a oltre 31 milioni di persone tra pensionati, dipendenti, percettori di reddito di cittadinanza, autonomi e colf con reddito inferiore a 35.000 euro (24.000 per i dipendenti privati). Il versamento è automatico per pensionati e dipendenti pubblici, con autodichiarazione per quelli privati, mentre gli autonomi con partita iva attendono un decreto attuativo per capire come riceverlo. Disoccupati con Naspi e ulteriori categorie dovrebbero averlo a ottobre, ma si attendono conferme.

Bonus trasporto pubblico, benzina e contributo 75 euro per dipendenti prevedono rispettivamente:

un buono fino a 60 euro per studenti e lavoratori con reddito inferiore a 35.000 euro che usano bus, metropolitana e ferrovie

Riduzione fino al 2 agosto 2022 delle accise sui carburanti di 25 centesimi al litro

Buoni carburante esentasse fino a 200 euro sotto forma di voucher che le aziende offrono ai dipendenti

Taglio del cuneo fiscale con diminuzione tasse in busta paga per aumentare lo stipendio netto di circa 75 euro mensili e contrastare l’inflazione.

I bonus famiglia

Il bonus figli fino a 21 anni con assegno unico Inps prevede un aiuto di 175 euro per figlio se non si superano 15.000 euro di reddito e di 50 euro mensili se la famiglia supera 40.000 euro di entrate annuali. Precisiamo che questo incentivo sostituisce il bonus bebè, il bonus mamma domani e gli assegni familiari.

Il bonus nido permette di coprire parzialmente la spesa della retta mensile dell’asilo per un massimo di 3.000 euro per redditi fino a 25.000 euro, 2.500 euro per i redditi compresi tra 25.000 e 40.000 euro o di 1.500 euro se si supera questa soglia.

Il bonus matrimonio è un contributo regionale fino a 2.000 euro, nel caso del Lazio, per le coppie residenti che si sposano entro il 31 dicembre di quest’anno, ma sono previsti sostegni per le aziende del settore wedding che hanno accusato perdite economiche.

Il bonus prima casa è rivolto a persone di età inferiore a 36 anni e consente l’esenzione del pagamento di imposta di registro, catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’iva versata.

Il bonus sociale 2022 contrasta il caro bollette luce e gas purché il nucleo familiare abbia un ISEE fino a 12.000 euro o non sia superiore a 20.000 euro per famiglie numerose con almeno 4 figli.

Il bonus donne disoccupate prevede uno sgravio di contributi fino a 6.000 euro per i datori di lavoro che assumono donne disoccupate da almeno 12 mesi. La durata di questo beneficio è di 12 mesi per i contratti a tempo determinato e fino a 18 mesi per quelli indeterminati.

I bonus casa

Tra i bonus casa ci sono alcune riconferme: il bonus facciate 2022 è ridotto dal 90% al 60% di agevolazione per chi effettua questi lavori condominiali, ma non si prevede un tetto massimo ai costi sostenuti.

Precisiamo che i fondi per il superbonus 110% sono finiti e non sembra che ci saranno ulteriori finanziamenti al riguardo. In attesa di eventuali aggiornamenti, si può puntare sul bonus casa oppure sul bonus ristrutturazione che prevede detrazioni fino al 75%, in base al tipo di intervento edilizio.

Le case oggetto di ristrutturazione usufruiscono anche di un incentivo fino a 1.000 euro per la sostituzione di sanitari e rubinetti che riducono i consumi e di una detrazione Irpef fino al 50% per acquistare i mobili nuovi o gli elettrodomestici con un tetto massimo di spesa pari a 10.000 euro.

Il bonus infissi, per tende da sole e le zanzariere prevedono invece una detrazione del 50% entro un limite di spesa pari a 60.000 euro, purché gli interventi siano in gradi di migliorare l’efficienza energetica dell’abitazione.

Il bonus caldaia consiste in un contributo del 110% se la sostituzione dell’impianto coincide con interventi di ristrutturazione edilizia, oppure oscilla tra 50% e 65% se ci si limita a cambiare la caldaia con un modello a maggiore efficienza energetica.

I bonus benessere

Il bonus psicologo permette di ottenere un contributo fino a 600 euro per cure psicologiche conseguenti al disagio pandemico. Ne hanno diritto tutti gli italiani fino a 50.000 euro di reddito ISEE, ma in misura decrescente: 600 euro fino a 15.000, 400 tra 15.000 e 30.000 euro e 200 euro oltre questa soglia.

Il bonus attività fisica è un credito d’imposta che riguarda in particolare persone disabili o con malattie croniche che svolgono riabilitazione attività fisica in palestre e piscine autorizzate dall’ASL.

Ricordiamo infine che numerosi bonus risultano attualmente esauriti. Ecco i più importanti:

Bonus vacanze

Bancomat

Patente

Bici e monopattino

Pubblicità

Ristrutturazioni alberghiere

Assunzioni giovani

In ogni caso, il governo Draghi punta a semplificare e ad accorpare vari bonus per categorie, quindi si può puntare anche su contributi regionali, oppure attendere gli aggiornamenti informativi di Palazzo Chigi. Al momento, sono confermati anche i bonus tv (nuovi apparecchi o decoder) e il bonus internet veloce del Mise fino a 2.500 euro.