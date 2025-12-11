Cuneo, il Bilancio di previsione 2026 del Comune pareggia a quasi 115 milioni di euro

Il Consiglio comunale di Cuneo del 15, 16 e 17 dicembre ha come piatto forte la discussione riguardante la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione e il Bilancio di previsione 2026-2028. In particolare, però, il focus si concentrerà su quello del 2026, che pareggia a 114.959.274,80 euro. Fra le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - in totale, 38.955.600 euro - la stima è di incassare 13.767.000 euro dall’Imposta Municipale Propria (Imu); 10.500.000 euro dalla Tassa sui rifiuti (Tari) e 8.100.00 euro dall’addizionale Irpef. Per i permessi di costruire si prevede di ricavare 3.201.000 euro. Tra le spese, quelle correnti la fanno da padrone con 70.482.705,79 euro, seguite dagli investimenti nelle opere pubbliche per un importo di 16.539.551,44 euro.

Molto importante è anche la partita dei servizi a domanda individuale: quelli cioè che il Comune eroga ai cittadini dietro il pagamento di una tariffa grazie a cui recupera una parte dei costi sostenuti.

Queste le previsioni per il 2026.

Bagni pubblici: entrate, 1.000 euro; spese, 74.450,67 euro; percentuale recupero, 1,34%.

Asili nido: entrate, 1.274.026,22 euro; spese, 1.122.192,11 euro; percentuale recupero, 113,53%.

Attività per la Terza età: entrate, 60.000 euro; spese, 170.764,10 euro; percentuale recupero, 35,14%.

Impianti sportivi: entrate, 304.000 euro; spese, 1.560.582,51 euro; percentuale recupero, 19,48%.

Mense: entrate, 1.193.000 euro; spese, 1.796.809,59 euro; percentuale recupero, 66,40%.

Mercati: entrate, 41.783 euro; spese, 59.578,94 euro; percentuale recupero, 70,13%;

Pesa pubblica: entrate, 8.000 euro; spese, 10.208,94; percentuale recupero, 78,36%.

Teatro Toselli: entrate, 17.000 euro; spese, 125.059,80; percentuale recupero, 13,59%.

Cinema Monviso: entrate, 95.000 euro; spese, 231.823,85 euro; percentuale recupero, 40,98%.

Musei: entrate, 69.000 euro; spese, 402.900,34 euro; percentuale recupero, 17,13%.

Mostre: entrate: 175.000 euro; spese, 260.105 euro; percentuale recupero, 67,28%.

Sale comunali: entrate, 55.000 euro; spese, 284.309,27 euro; percentuale di recupero, 19,35%.

Attività per infanzia e minori: entrate, 60.000 euro; spese 158.000 euro; percentuale di recupero, 37,97%.

TOTALE: entrate, 3.352.809,22 euro; spese, 6.256.785,12 euro; percentuale recupero, 53,59%.

Le spese degli Asili nido sono ridotte al 50% ai sensi dell’articolo 5 della Legge 498 del 23 dicembre 1992.

La parola all’assessore Fantino

Spiega l’assessore al Bilancio, Valter Fantino: “Il Bilancio di previsione 2026-2028 riguarda un periodo molto eterogeneo. Nel 2026, Cuneo avrà un forte slancio, per la parte investimenti, con la conclusione delle numerose opere del PNRR. Poi, seguiranno gli anni 2027 e 2028 nei quali si dovranno trovare nuovi finanziamenti. Per la parte corrente del Bilancio incide il notevole e altresì atteso aumento della spesa per il personale dovuta ai rinnovi dei contratti nazionali. Inoltre, incide il dato inflattivo che, negli ultimi tre anni, è stato del 17% circa e che ritroviamo sugli affidamenti dei servizi a maggiore intensità di lavoro (servizi, gestioni, mense, ecc). Ovviamente la crescita dell’inflazione non è stata compensata da una analoga crescita delle entrate correnti, visto che è sostanzialmente ferma la leva fiscale, fatte salve le indicizzazioni all’Istat”.

[Assessore al Bilancio, Valter Fantino]

I punti più qualificanti del documento? “Si tratta di un Bilancio che non fa tagli sulla spesa sociale, non prevede anticipazioni di tesoreria, che attraverso i progetti del Pnrr va a cambiare in meglio il volto di parecchi contesti cittadini, ad esempio il nuovo Asilo nido a Madonna Olmo, e che contiene l’intervento, atteso da più anni, sullo stadio Paschiero e il relativo mutuo a cofinanziamento”.