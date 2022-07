Quali sono i metodi di pagamento online per il tuo sito?

Se possiedi già un tuo sito web o ne stai costruendo uno, è bene che tu conosca i vari metodi di pagamento online. Si tratti metodi di pagamento sicuri e affidabili, molti probabilmente li conoscerai già, perché sono molto diffusi.

Metodi di pagamento online

Qui elencheremo i metodi di pagamento online più diffusi che devi conoscere e abilitare sul tuo sito. I metodi sono i seguenti:

· Carta di credito o di debito

· Carta prepagata

· Bonifico bancario diretto

· Pagamenti da mobile

· Portafoglio elettronico

Carta di credito o di debito

Si tratta di un metodo molto diffuso in tutte le piattaforme online. La carta di credito consente di pagare utilizzando il credito che vi è sulla carta e in caso di sforamento del budget si dovranno saldare gli interessi più la cifra dello sforamento. La carta di debito, invece, consente di comprare rimborsando i soldi dal proprio CC entro almeno 48h dall’acquisto. Sono delle carte che hanno un pin di sicurezza e quindi sono un metodo di pagamento valido e sicuro.

Carta prepagata

Negli ultimi anni sono sempre più utilizzate. Funzionano quasi come una carta di credito, ma con una differenza molto importanza, una volta sforato il budget precedentemente caricato sulla carta, non si accumuleranno debiti perché sarà impossibile effettuare una transazione. La carta non ha particolari costi se non quelli di attivazione e gestione ed è sicura.

Bonifico Bancario Diretto

Molti considereranno questo metodo di pagamento poco usato, però, sinceramente non è ancora stato abbandonato o superato dagli altri metodi. È sicuro ed essenziale per molti siti web. Molti lo considerano l’ultima spiaggia, cioè se non hanno altri metodi di cui usufruire utilizzano questo. Sempre più siti web lo inseriscono tra i propri metodi di pagamento perché non tutti possiedono una carta di credito o di debito o una prepagata con cui pagare online.

Pagamenti da mobile

La tecnologia ha fatto passi da gigante e quindi anche i pagamenti online devono restare al passo con i tempi. Si tratta di app e servizi che consentono di pagare tramite il proprio dispositivo mobile, sia esso Android o iOS. Questo metodo negli ultimi anni si sta diffondendo molto ed è comunque altrettanto sicuro quanto quelli citati sopra. Queste app sono naturalmente semplici da utilizzare.

Portafoglio elettronico

Il portafoglio elettronico o E-Wallet si sta diffondendo anch’esso negli ultimi anni grazie al progresso tecnologico. Per poter essere utilizzati, però, richiedono che sia il cliente che vuole acquistare e sia il proprietario dell’attività online siano registrati. Solo dopo che entrambi si sono registrati e hanno creato un conto collegato magari al conto bancario è possibile effettuare le transazioni da un conto all’altro.

Esistono anche i portafogli elettronici prepagati così da essere usati una volta ogni tanto a seconda delle vostre esigenze.

Conclusione

Alcuni metodi di pagamento sono più diffusi, altri meno, alcuni sono più recenti, altri sono più tradizionali, ma a prescindere da ciò sono tutti sicuri e affidabili. Sceglieteli a seconda delle vostre esigenze.