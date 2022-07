Medici di medicina generale: a Costigliole il 13 agosto cessa Ravizza

Il 13 agosto prossimo cessa l’attività di Medico di Medicina Generale convenzionato con sede a Costigliole Saluzzo, il Dott. Carlo Ravizza.

Al fine di garantire la copertura assistenziale il Distretto ha attivato le procedure per l’assegnazione di un incarico provvisorio, individuando la Dott.ssa Cristina Cometto quale Medico di Medicina Generale temporaneamente incaricato.

Pertanto, dal 19 agosto, la Dott.ssa COMETTO inizierà la sua attività di medico di medicina generale incaricato provvisorio a favore degli assistiti in precedenza in carico al Dott. Ravizza Carlo i quali verranno assegnati temporaneamente d’ufficio al nuovo medico, senza necessità di recarsi agli sportelli distrettuali, onde garantire la continuità assistenziale, fatta salva la libertà di scelta di altro medico con disponibilità di posti, secondo le modalità in uso.

Al primo accesso gli assistiti sono invitati a presentarsi con la documentazione sanitaria.

Si informano gli assistiti che nei giorni 16, 17 e 18 agosto, per garantire la continuità di cure, l’assistenza verrà assicurata dal Dr. Giovanni Palmieri, nella stessa sede dove operava il Dr. Ravizza in via Divisione Cuneense 3.

Presso lo sportello multifunzionale sarà possibile avere informazioni circa le disponibilità di scelta nei confronti dei MMG già operanti nell’ambito territoriale, nonché conoscere gli orari di ambulatorio; gli stessi orari sono inoltre consultabili sul sito ASL CN1 alla voce “L’ASL per i Cittadini – Medici di Famiglia e Pediatri”

Si precisa che la scelta del Medico di Medicina Generale può essere effettuata anche on line attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS.

Nei prossimi giorni verrà pubblicata una nuova comunicazione comprensiva di sedi, orari di ambulatorio e recapiti.