Cosa mettere in valigia per una settimana al mare

Preparare la valigia per il mare può sembrare semplice, ma se la nostra vacanza dura più di una settimana l’organizzazione può diventare impegnativa, soprattutto se non abbiamo la possibilità di fare lavatrici. Gli indumenti per il mare sono leggeri, quindi non fanno tanto volume, al contrario di quelli invernali però si sporcano in fretta e durante l’estate ci si cambia almeno due volte al giorno. Questo vuol dire che la nostra valigia dovrà contenere diversi capi, da magliette a pantaloncini, ma non solo. Dobbiamo considerare i costumi, i teli mare e altri prodotti che possiamo trovare scontati su catalogo happy casa , così da fare scorta, soprattutto di creme solari e doposole, in modo da evitare scottature. Per fare la valigia perfetta dobbiamo inoltre considerare se viaggiamo da soli, in famiglia, con amici o in coppia, così da distribuire bene tutti gli indumenti. Un’altra cosa da considerare è il mezzo di trasporto: se facciamo un viaggio in macchina abbiamo molta più libertà nell’organizzare i bagagli, cosa che non succede se invece viaggiamo in aereo, in cui alcuni prodotti non si possono portare e la valigia deve avere un limite di peso.

Beauty-case organizzato

Se si alloggia in un appartamento non troveremo tutto l’occorrente per lavarci, ma dovremo portare con noi shampoo, balsamo e altri prodotti per il corpo. Quando si va al mare è importante portare con sé delle creme idratanti, in modo da poter fare i giusti trattamenti alla pelle. Per avere tutto a portata di mano è meglio portare un beauty-case che dovrà essere ben organizzato per permetterci di trovare tutto velocemente. Le cose che non possono mancare sono: un pettine, la crema solare, la crema dopo sole, l’antizanzare, una crema viso, i trucchi, una lozione rinfrescante per le gambe.

Foulard, cappello o bandana

Stare molte ore esposti al sole senza una protezione in testa può causare diversi problemi, come irritazione e scottatura al cuoio capelluto. Per evitare che succeda, la soluzione è indossare un foulard, una bandana o un cappello quando si sta al sole. Anche se può essere scomodo in qualche occasione, un accessorio come questo è in grado di completare qualsiasi look. Oltre a ripararci dai raggi solari, la bandana o il foulard si possono utilizzare anche per proteggere la gola, soprattutto se c’è tanto vento o ci si sposta in motorino.

Costume da bagno

Non si può andare al mare senza costume da bagno, anzi, se la vacanza dura una settimana ne servirà più di uno. Ci sono tanti modelli di costume, da quelli spezzati a quelli interi per le donne, mentre gli slip e pantaloncini per gli uomini. Quando si acquista un costume da bagno bisogna fare attenzione alla taglia, perché deve essere ben aderente per potersi muovere in acqua con tranquillità.

Astuccio tecnologico

Dato che ormai la tecnologia fa parte della nostra vita, è importante portare con sé un astuccio con cellulare, caricabatteria del cellulare, cuffiette e altri dispositivi elettronici. Inserendo tutto in un astuccio, gli oggetti saranno sempre al riparo da sabbia e acqua. Inoltre, quando si prende l’aereo, bisogna mostrare gli oggetti tecnologici ai controlli, in questo modo sarà più facile trovarli perché saranno tutti raggruppati in un unico posto.

Medicinali

Quando si sta via per tanto tempo lontani da casa è sempre bene portare con sé i medicinali più comuni, come il Moment, la Tachipirina o altri farmaci che utilizziamo in caso di malessere. Le farmacie si possono trovare ovunque, però è consigliato comunque organizzarsi in modo da avere con noi i medicinali che usiamo solitamente. Potrebbero essere utili anche i fermenti lattici, medicinali generici per la dissenteria o per lo stomaco