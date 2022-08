Manta: il Comune lancia bandi per borse di studio dedicate a laureati, scuole primarie e secondarie

L'Amministrazione comunale informa che sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Manta i bandi per le borse di studio della scuola primaria, della scuola secondaria e per i laureati.



Per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado l'assegnazione avverrà sulla base di segnalazione dei nominativi degli studenti da premiare da parte degli insegnanti.



Per le borse di studio legate al diploma di Maturità e alla Laurea, gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre le ore 12,00 di Venerdì 9 Settembre 2022 direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Manta durante i normali orari di apertura al pubblico degli uffici oppure, in alternativa, presso l'Ufficio Segreteria oppure Ufficio Cultura.



Al seguente link potrete trovare i bandi e le domande da presentare.