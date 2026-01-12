“Questo è un RAEE”: parte la campagna di sensibilizzazione sulla raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici nel Monregalese

“Questo è un RAEE” è lo slogan della nuova campagna di comunicazione e sensibilizzazione promossa dal Consorzio A.C.E.M. – Azienda Consortile Ecologica Monregalese, con il co-finanziamento del Centro di Coordinamento RAEE.

L’iniziativa si propone di rafforzare la conoscenza e la corretta gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) negli 87 Comuni del territorio consortile, con l’obiettivo di aumentare sia la quantità sia la qualità della raccolta e, allo stesso tempo, ridurre il fenomeno degli abbandoni. Nel territorio del Consorzio ACEM la raccolta dei RAEE si attesta oggi intorno ai 6 chilogrammi per abitante all’anno: un dato che evidenzia ampi margini di miglioramento, soprattutto se si considera la diffusione capillare di dispositivi elettrici ed elettronici nella vita quotidiana e il valore ambientale dei materiali che possono essere recuperati attraverso una corretta raccolta differenziata.

Con il termine RAEE si indicano tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche che, una volta giunte a fine vita, diventano rifiuti: dai grandi e piccoli elettrodomestici ai dispositivi informatici e per le telecomunicazioni, dagli apparecchi di illuminazione ai televisori, fino ai giocattoli e agli utensili elettrici. Se conferiti correttamente nei centri di raccolta autorizzati, questi rifiuti permettono di recuperare materie prime preziose come metalli e plastiche, contribuendo a ridurre l’uso di nuove risorse naturali. Al contrario, una gestione scorretta o l’abbandono nell’ambiente può comportare la dispersione di sostanze inquinanti dannose per l’ecosistema e la salute.

La campagna “Questo è un RAEE” si articola in un percorso di informazione e coinvolgimento che attraversa l’intero territorio consortile: sono previsti incontri online dedicati alle scuole di ogni ordine e grado, organizzati secondo un calendario specifico, con l’obiettivo di avvicinare studenti e studentesse al tema dei RAEE e di promuovere comportamenti responsabili che possano estendersi anche alle famiglie. Accanto al mondo scolastico, la campagna coinvolge i portatori d’interesse locali – aziende, associazioni e ordini professionali – attraverso momenti di confronto pensati per raccogliere indicazioni utili a comprendere l’attuale livello di conoscenza e le criticità nella gestione di questi rifiuti. A supporto delle attività di ascolto e analisi, viene proposto un questionario aperto a tutta la popolazione, finalizzato a verificare le conoscenze pregresse sui RAEE e le abitudini di conferimento. Le risposte raccolte costituiranno la base per la progettazione di nuovi strumenti tecnici e comunicativi, più mirati ed efficaci. Il questionario verrà somministrato alla popolazione durante le varie fasi delle animazioni territoriali.

La campagna prevede infatti l’organizzazione di 6 punti informativi distribuiti nelle diverse aree del territorio consortile – dall’area di Mondovì a quella di Ceva, dalla Valle Tanaro alle zone di Frabosa Soprana e Sottana con i comprensori sciistici, fino all’Alta Langa e alla zona di fondovalle di Dogliani – per offrire informazioni pratiche e chiarire i dubbi più frequenti dei cittadini.

A completare il percorso informativo sono previsti materiali cartacei di diffusione territoriale, come pieghevoli, locandine e manifesti, pensati per spiegare in modo semplice e immediato che cosa sono i RAEE, come riconoscerli e dove conferirli correttamente. La comunicazione sarà affiancata anche da canali social dedicati, per garantire una diffusione costante dei contenuti e un dialogo diretto con la cittadinanza.



