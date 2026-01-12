METEO / Tempo più stabile ma con poco sole e qualche pioggia

Il rialzo della pressione ma con valori non troppo elevati, e correnti più umide e miti sudoccidentali concorreranno a mantenere condizioni più stabili, ma con poco sole e qualche pioggia. Temperature nella media del periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 12 a giovedì 15 gennaio.

Cielo sereno o poco nuvoloso oggi, graduale aumento della nuvolosità per lo più bassa su Liguria e Piemonte orientale, che poi nei prossimi giorni si estenderà in parte anche ai settori occidentali. Piogge moderate su Liguria di levante domani.

Temperature che dopo 11 giorni ritornano nelle medie del periodo e anche qualcosa in più. Su pianure le massime saranno comprese tra 8 e 11 °C, mentre le minime tra -1 e 4 °C. Sulle coste massime tra 10 e 14 °C e minime tra 8 e 10 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili su pianure, tra oggi e domani moderati o localmente forti sudoccidentali su appennino ligure, moderati su tutte le coste sempre da sud o sudovest, poi sul levante ruoteranno da scirocco tra mercoledì e giovedì.

Da venerdì 16 gennaio.

La copertura nuvolosa incrementerà e si estenderà a tutto il nordovest, con anche la possibilità di piogge irregolari tra sabato e domenica, ma per i dettagli dovremo aspettare i prossimi aggiornamenti.

