Mondovì, l'ex sala d'attesa dei bus di piazza della Reupubblica diventa un infopoint per i giovani

In molti, da qualche giorno, si sono chiesti cosa stia succedendo alla struttura della ex sala di attesa per gli autobus di piazza della Repubblica a Mondovì Breo.

Sono infatti comparsi nuovi colori e graffiti che ricordano i simboli della città: la torre del Belvedere, il gallo e la mongolfiera.

Sono i primi segni visibili di "Monregalyou", un progetto dedicato ai giovani, che ha ricevuto il finanziamento di Fondazione CRC attraverso il bando "Giovani in contatto" e che vede la collaborazione di diversi enti pubblici e privati: oltre al Comune di Mondovì, soggetto capofila, il Circolo delle Idee, l’ASL CN1, il C.S.S.M., Cooperativa Animazione Valdocco, Cooperativa Caracol, Cooperativa Franco Centro, l’associazione “L’Albero del Macramé”, la Pastorale Giovanile, l’Azione Cattolica e la Parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo.

Come avevamo anticipato all'inizio di quest'anno (leggi qui), il progetto ha durata biennale e in questa prima fase si sta ultimando l'intervento per trasformare l'ex sala di attesa in un infopoint dove i giovani potranno ricevere indicazioni di vario tipo (sanitario, attività ed eventi, consigli, etc) da uno staff qualificato e formato.

"Un progetto che mette al centro i giovani con le loro idee e la loro volontà. - commentano dal Comune. - "La riqualifcazione della struttura in piazza della Repubblica è il primo tassello di queste iniziative".

Nei mesi di giugno e luglio i locali sono stati ripuliti e diversi giovani hanno ridipinto e decorato le pareti interene ed esterne, seguendo i laboratori di graffiti-art tenuti da Karim Cherif.