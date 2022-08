Fossano, incidente al raccordo autostradale: auto contro camion

Incidente stradale, nella mattinata di oggi (mercoledì 3 agosto) a Fossano.



Coinvolti un'automobile e un camion, scontratisi nei pressi del raccordo autostradale locale per cause e con dinamica ancora da definire.



Sul posto i vigili del fuoco di Fossano, i sanitari e la polizia stradale di Mondovì per i rilievi.