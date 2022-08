Affittocasa, brand del Gruppovendocasa, è garanzia di affitti sicuri

Le richieste di affitto sono sempre tante ed è sempre più difficile, per i proprietari, poter contare su inquilini affidabili. Per questo motivo il Gruppovendocasa ha creato il brand Affittocasa, una divisone all’interno del gruppo specializzata nella gestione degli affitti, composta da persone che, oltre a possedere un innato talento e intuizione , sono anche in grado di sfruttare tutti gli strumenti idonei alle verifiche sulle garanzie.

I corner Affittocasa, attualmente 20, si trovano all’interno di varie sedi del Gruppo, e la gestione degli stessi è stata affidata unicamente alle ragazze, che rappresentano le "quote rosa" dell'azienda.

Lo scopo è quello di garantire una locazione sicura sia per il locatore che per il conduttore, ed occuparsi con competenza di tutte le pratiche inerenti gli affitti, compresa l’assistenza dei trasferimenti utenze, o tutte quelle situazioni pendenti che vengono a crearsi durante il cambio inquilini in un immobile.

Trovare, o mettere a disposizione, un appartamento o una casa in affitto dev’essere un momento piacevole per entrambe le parti, e le ragazze di Affittocasa faranno di tutto perché ciò possa avvenire.

Gruppovendocasa - Via del Follone n. 23 Savigliano - www.gruppovendocasa.it