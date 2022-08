Prodotti sostenibili: boom di vendite online per i cosmetici naturali

Il mercato del settore beauty ha registrato, negli ultimi anni, una richiesta in costante aumento per quanto riguarda i cosmetici naturali, vale a dire tutti quei prodotti che vengono realizzati con ingredienti a basso impatto ambientale e sicuri per la salute.

Il consumatore finale, infatti, compie con frequenza sempre maggiore scelte green, essendo sempre più attento e consapevole dell'impatto che acquisti e consumi possono avere sull'ambiente e sulla sua salute.

A questo trend se ne aggiunge un secondo, dato dall'aumento delle vendite di cosmetici sostenibili attraverso i canali digitali: la crescita, iniziata nel 2020, è stata in questo caso favorita in un primo momento dal lockdown che, costringendo milioni di persone a casa, ha spinto verso nuove modalità di acquisto.



Cosmetici naturali: il successo degli e-commerce green

Oltre che dall’accelerazione della trasformazione digitale, il boom di acquisti online di prodotti sostenibili è stato determinato anche dalla diffusione sempre maggiore di e-commerce green, specializzati nella vendita di prodotti a basso impatto ambientale.

In questo contesto spicca per esempio Pensoinverde, che propone un’ampia scelta di cosmetici naturali, tutti selezionati guardando esclusivamente ai migliori marchi del settore. Ogni brand presente sull’e-commerce, infatti, possiede certificazioni internazionali volte a garantire l'impiego di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente ed eticamente corretti. Su Pensoinverde, quindi, è possibile trovare senza difficoltà prodotti Cruelty Free, Nickel Tested e Vegan, confezionati con packaging ecosostenibili.

Ogni aspetto di questo e-commerce, inoltre, è pensato per ridurre al massimo l'impatto sull'ambiente: non solo dunque la scelta consapevole dei brand, ma anche i metodi di spedizione e persino il sito stesso, il quale è certificato Zero CO2 Emission.

Per quanto riguarda le spedizioni, Pensoinverde non utilizza la plastica per imballare i cosmetici naturali ordinati, ma fa uso esclusivo di cartone e riempitivi in carta riciclata.



Il ruolo dei cosmetici naturali per favorire il benessere globale

L’attuale epoca storica impone una presa di coscienza generalizzata per quanto riguarda l'impatto che le azioni e le scelte dell'uomo hanno sul pianeta. L'inquinamento e i cambiamenti climatici sono problemi seri che, se trascurati, potrebbero avere un impatto devastante.

Scegliere cosmetici realizzati con ingredienti naturali, quindi, permette di premiare le aziende che si impegnano a ridurre la produzione di sostanze dannose per l'ambiente, ma anche per l'uomo e per gli animali, come per esempio petrolati, parabeni, solfati e ftalati.

Attualmente, è possibile trovare sul mercato ogni genere di cosmetico naturale: dai prodotti per la detersione quotidiana a quelli per prendersi cura della cute e dell’igiene orale, passando per shampoo, balsami e creme solari. In questo modo, è possibile creare una beauty routine del tutto green, con cui andare a ridurre sensibilmente il proprio impatto sul pianeta.

I brand operanti nel settori beauty sostenibile prestano inoltre grande attenzione al packaging: questo significa che le confezioni dei prodotti possono essere realizzate con materiali riciclabili oppure riutilizzabili grazie all'acquisto di ricariche che consentono di ridurre drasticamente la produzione di rifiuti.

Acquistare cosmetici naturali e sostenibili permette dunque di rispettare sé stessi, ma anche il pianeta, riducendo il proprio impatto sull'ambiente. Scegliendo di comprare online, presso e-commerce affidabili e a loro volta sostenibili, si potrà inoltre sfruttare la comodità del web, usufruendo al contempo il vantaggio di acquistare prodotti di alta qualità e certificati.