Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina a Cervasca, in seguito all'incendio divampato all'interno di un deposito di mezzi agricoli a in zona Via Martiri.

Sul posto le squadre di Cuneo e Busca che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la struttura.

Nel rogo non sono state coinvolte persone o animali. Danni esclusivamente per un trattore ed altre attrezzatore agricole, interessati dalle fiamme.