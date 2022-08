Piscina fuori terra, una soluzione economica e versatile per il giardino

Vuoi valorizzare il tuo giardino con la presenza di una piscina personale, ma non vorresti spendere troppo? Le piscine fuori terra da giardino rappresentano la soluzione ideale: sono versatili, semplici da montare, non richiedono lavori di scavo e possono essere facilmente rimosse o spostate.

In base allo spazio disponibile e alle esigenze e preferenze, si può scegliere una piscina circolare gonfiabile di dimensioni contenute, adatta anche per i bimbi più piccoli, che possono divertirsi in sicurezza, oppure una vasca di dimensioni piuttosto ampie, ideale per chi ama immergersi nell’acqua e nuotare.

Una piscina fuori terra si monta rapidamente, non richiede l’obbligo di ottenere permessi per scavi e modifiche del terreno, né necessita di modificare l’impianto idrico di casa: basta disporre di un attacco per l’acqua nelle vicinanze e di una pompa, utile per mantenere l’acqua sempre limpida.

Scegliere la piscina fuori terra adatta al proprio giardino

Come abbiamo detto, la scelta della piscina dipende dalle esigenze personali e dallo spazio a disposizione in giardino.

Se l’intenzione è quella di offrire ai bimbi un ambiente piacevole e rinfrescante dove giocare e divertirsi, la soluzione migliore è una piscina gonfiabile, circolare e di dimensioni contenute, adatta da sistemare eventualmente anche su un grande terrazzo, verificando che il peso comprensivo dell’acqua sia sopportabile.

Le piscine di questo tipo sono leggere, economiche e non richiedono manutenzione al di là di una periodica pulizia.

Per chi invece desidera una struttura più solida, che possa essere considerata una vera alternativa alla piscina interrata tradizionale, è possibile scegliere una vasca rettangolare con struttura in metallo, nelle dimensioni più adatte al proprio giardino, considerando che intorno alla vasca è necessario lasciare uno spazio libero da ostacoli.

L’installazione di una piscina fuori terra non comporta operazioni particolari, la struttura portante è in tubolare metallico, di solito acciaio, alla quale si fissa il telo in Pvc multistrato, che rappresenta la vasca in cui verrà immessa l’acqua. Spesso le piscine vengono fornite in kit, includendo la pompa, la scaletta e un telo di copertura per proteggere l’acqua quando la vasca non viene utilizzata.

La piscina fuori terra deve essere smontata ogni anno?

Al di là del fatto che in alcune zone la piscina può essere tranquillamente utilizzata per molti mesi all’anno, se si tratta di un prodotto di ottima qualità può essere lasciata senza problemi in giardino anche nei mesi invernali.

Eventualmente, soprattutto dove gli inverni sono spesso piuttosto rigidi, si raccomanda di proteggere la vasca con un telo di copertura o di realizzare una struttura esterna. Per chi ha spazio a disposizione, la piscina può essere affiancata da mini spa idromassaggio, doccia solare e sauna, così da avere a disposizione, appena fuori casa, la propria area wellness personale.

Per garantire benessere e sicurezza è importante installare la pompa filtrante e lasciarla in funzione per gran parte della giornata, sostituendo il filtro in base alle indicazioni del produttore, per un’ulteriore igienizzazione può essere utile diffondere nell’acqua un prodotto idoneo tramite galleggiante apposito.