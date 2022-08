Uncem: "Inaccettabili risposte di Mediaset su ripetitori TV"

"Mediaset non riattiverà i suoi impianti dismessi negli ultimi mesi nelle valli alpine e appenniniche, a causa del cambio di frequenze. La risposta è stata data nelle scorse ore tramite Pec da Alessandro Capuzzello, Direttore Generale di Elettronica Industriale Spa, società del Gruppo Mediaset, al Presidente dell'Unione montana Valle Stura. Spenti e non riaccesi. Inaccettabile. Avremmo auspicato una risposta diversa. Nonostante la disponibilità data da Elettronica Industriale nel 'valutare eventuali possibili alternative, idonee a soddisfare le esigenze rappresentate' dall'Ente, i ripetitori non verranno riattivati. Non possiamo accettarlo. Auspichiamo Mediaset risponda alle richieste del Mise, dopo la convocazione al tavolo che ha ricevuto, e intervenga sui ripetitori delle valli alpini e appenniniche. Lo spegnimento comporta il dover trovare idonee e celeri soluzioni per l'utenza, ovvero le comunità, ovvero i cittadini. Mediaset smobilita e non cerca soluzioni con gli Enti locali. Non possiamo accettarlo. Sono certo che il Ministro Giorgetti e la Sottosegretaria Ascani impegneranno l'azienda, in un tavolo nazionale, a iniziative per superare la grave situazione creatasi dopo lo spegnimento dei ripetitori".

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.