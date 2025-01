"Sarai di nuovo con noi in sala parto": il saluto di ostetriche, infermiere e Oss dell'Ostetricia di Cuneo al dottor Inaudi

Ciao Dr Inaudi, Ciao Bruno,

siamo qui attoniti, con i ricordi di tanti anni passati insieme che si rincorrono e che ognuno di noi prova a mettere insieme e a condividere per provare meno dolore.

Un gruppo fa così, tu lo sai bene, quando il gioco si fa duro ci si unisce ancora di più perché è l’unico modo che abbiamo per sostenerci l’un l’altro.

Grazie per aver condiviso il tuo sapere, la tua passione per lo studio. Grazie di tutto ciò che ci hai trasmesso con il tuo fare silenzioso.

Grazie per essere stato per noi una guida, un amico, una spalla su cui piangere quando era necessario. Grazie per aver osato osare in un mestiere difficile quale l’Ostetricia e per averci insegnato, con l’esempio, che per fare il nostro lavoro lo si deve amare profondamente.

Grazie per essere sempre stato ironico e capace. Il tuo ricordo rimarrà indelebile nei nostri cuori con la promessa che continueremo a ricordarti nelle cose che faremo.

Da questa sera, ne siamo certe, sarai di nuovo con noi in sala parto, a sentire il profumo del liquido amniotico, a farti cullare dal battito delle vite che stanno per venire al mondo, a insegnarci ancora a non avere fretta perché la nascita ha bisogno di tempo.

Con noi, terrai il fiato per quegli attimi infiniti che precedono il vagito di una nuova vita che accoglieremo nelle nostre mani. Ti ricorderemo sempre con la tua citazione preferita di Orazio “ Mai la vita diede ai mortali qualcosa se non a prezzo di grande fatica”

Siamo un gruppo e tu ne farai sempre parte

Buon viaggio

Noi

Ostetriche, Infermiere OSS della SS Ostetricia