Incanti in città: a Cuneo lo spettacolo per bambini e ragazzi "Cappuccetto Rosso"

INCANTI IN CITTA’ AGOSTO/SETTEMBRE Stagione Estiva di Teatro per Bambini e Ragazzi 2022 presso la biblioteca 0-18 in via Santa Maria, 11 a Cuneo. Compagnia Pupi di Stac (Firenze)

CAPPUCCETTO ROSSO Lo spettacolo è una fedele e classica versione della nota fiaba, la cui vicenda è però ambientata nella campagna toscana. La storia di una bimba che va a portare un cestino di provviste alla nonna ammalata, e l'intervento di un lupo, appassionato lettore di novelle, che vuol mettere in pratica quel che ha appena appreso da un libro trovato per caso. Il volumetto è un po’ sciupato e manca l’ultima pagina, così il lupo non sa il destino che l’attende… Che succederà? Venite a vederlo con i vostri occhi!

Età consigliata dai 4 anni Intero 4,00 euro Ridotto 3,00 euro Gratuito sotto i tre anni I biglietti saranno disponibili al botteghino a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.