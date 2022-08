Motociclista cade in una scarpata a Rossana, recuperato da vigili del fuoco e 118

È stato recuperato nella mattinata di oggi, domenica 7 agosto, un motociclista, di cui non sono state ancora rese note le generalità, coinvolto in un incidente in borgata Montariolo, lungo la strada che collega Rossana con Busca.

Stando alle prime informazioni l'allarme sarebbe stato lanciato questa mattina intorno alle ore 8,15 da una persona che avrebbe notato il mezzo incidentato a bordo strada. Il centauro coinvolto era precipitato in una scarpata per diversi metri. A quanto si apprende dai soccorritori il sinistro si sarebbe verificato nella serata di ieri.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo con i volontari di Venasca e la squadra del nucleo speleo alpino fluviale. L'uomo è stato soccorso dall'equipe medico del 118 giunta in loco con ambulanza. Trasportato cosciente all'ospedale per accertamenti, al momento non si conoscono le sue condizioni.