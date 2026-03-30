Alla scoperta dei licheni al Parco del Monviso: quattro escursioni tra i boschi di Ostana

Ad aprile il Parco del Monviso propone un’escursione alla scoperta dei licheni nel territorio comunale di Ostana, in alta valle Po: l’attività è il naturale completamento sul campo del corso online “I licheni: straordinari organismi simbionti” che si è svolto nel mese di febbraio, ma è aperta alla partecipazione anche di chi non lo ha seguito. L’escursione è condotta da Greta Rao Torres, la dottoressa in Biologia dell’ambiente che ha già curato le lezioni online ed è specializzata nello studio dei licheni, con un approccio che unisce ricerca scientifica e osservazione diretta degli ambienti naturali. In considerazione dell’elevato numero di richieste di partecipazione, l’escursione è stata organizzata in quattro diversi turni in programma domenica 12 e domenica 19 aprile, due per giornata con inizio alle ore 9.30 e alle ore 13. Ciascun turno prevede una durata dell’attività di circa 3 ore e il ritrovo è fissato 15’ prima davanti al rifugio La Galaberna ad Ostana, per parcheggiare e compattare i partecipanti nel minor numero possibile di auto. L’escursione si avvia con un breve spostamento in auto in direzione della borgata Sant’Antonio per poi continuare il percorso lichenologico a piedi, immersi nel bosco.





L’iniziativa è organizzata dalla società cooperativa Itur, responsabile del programma escursionistico e delle attività di educazione ambientale promossi dal Parco del Monviso. Sono disponibili 20 posti per ciascun turno ed è necessario prenotare dal sito www.parcomonviso.eu entro le ore 12 del giorno precedente. Si raccomanda di indossare abbigliamento comodo e caldo e scarpe impermeabili per la possibile presenza di fango. È consigliato portare con sé una borraccia e una lente di ingrandimento, utile per osservare da vicino le strutture dei licheni e apprezzarne i dettagli.



Dopo l’esperienza online, quella sul campo permette di riconoscere direttamente i licheni nei loro ambienti naturali e di comprenderne il ruolo all’interno degli ecosistemi. L’osservazione dal vivo restituisce tutta la complessità e la varietà di questi organismi, spesso poco visibili ma estremamente significativi.