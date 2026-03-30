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Eventi | 30 marzo 2026, 17:33

Alla scoperta dei licheni al Parco del Monviso: quattro escursioni tra i boschi di Ostana

Domenica 12 e 19 aprile, in alta valle Po, le uscite sul campo guidate dalla biologa Greta Rao Torres. Venti posti per turno, prenotazione obbligatoria sul sito del Parco

Alla scoperta dei licheni al Parco del Monviso: quattro escursioni tra i boschi di Ostana

Ad aprile il Parco del Monviso propone un’escursione alla scoperta dei licheni nel territorio comunale di Ostana, in alta valle Po: l’attività è il naturale completamento sul campo del corso online “I licheni: straordinari organismi simbionti” che si è svolto nel mese di febbraio, ma è aperta alla partecipazione anche di chi non lo ha seguito. L’escursione è condotta da Greta Rao Torres, la dottoressa in Biologia dell’ambiente che ha già curato le lezioni online ed è specializzata nello studio dei licheni, con un approccio che unisce ricerca scientifica e osservazione diretta degli ambienti naturali. In considerazione dell’elevato numero di richieste di partecipazione, l’escursione è stata organizzata in quattro diversi turni in programma domenica 12 e domenica 19 aprile, due per giornata con inizio alle ore 9.30 e alle ore 13. Ciascun turno prevede una durata dell’attività di circa 3 ore e il ritrovo è fissato 15’ prima davanti al rifugio La Galaberna ad Ostana, per parcheggiare e compattare i partecipanti nel minor numero possibile di auto. L’escursione si avvia con un breve spostamento in auto in direzione della borgata Sant’Antonio per poi continuare il percorso lichenologico a piedi, immersi nel bosco. 


 
L’iniziativa è organizzata dalla società cooperativa Itur, responsabile del programma escursionistico e delle attività di educazione ambientale promossi dal Parco del Monviso. Sono disponibili 20 posti per ciascun turno ed è necessario prenotare dal sito www.parcomonviso.eu entro le ore 12 del giorno precedente. Si raccomanda di indossare abbigliamento comodo e caldo e scarpe impermeabili per la possibile presenza di fango. È consigliato portare con sé una borraccia e una lente di ingrandimento, utile per osservare da vicino le strutture dei licheni e apprezzarne i dettagli.
 
Dopo l’esperienza online, quella sul campo permette di riconoscere direttamente i licheni nei loro ambienti naturali e di comprenderne il ruolo all’interno degli ecosistemi. L’osservazione dal vivo restituisce tutta la complessità e la varietà di questi organismi, spesso poco visibili ma estremamente significativi.


 
Le due giornate si svolgono in concomitanza con la Settimana Verde di AMI - Ambiente Mare Italia, un evento nazionale che da quattro anni riunisce istituzioni, scuole, imprese e cittadini in un unico grande contenitore di eventi dedicati alla tutela ambientale, alla cultura ecologica e alla partecipazione civica. Per maggiori info sulla settimana verde è possibile consultare https://ambientemareitalia.org/progetti/settimana-verde-di-ambiente-mare-italia/.

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