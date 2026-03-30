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Attualità | 30 marzo 2026, 17:25

Saluzzo, quattro serate dedicate al rapporto con i propri cani

Si terranno al caffè Principe il 10, 17, 24 aprile e 8 maggio. In attesa di "Ne mac tabui", in calendario il 17 maggio

La locandina delle 4 serate dedicate al rapporto con i cani

La locandina delle 4 serate dedicate al rapporto con i cani

Quattro serate dedicate al rapporto con i propri cani, attraversando le varie fasi della vita insieme ed esplorando le emozioni che l’accompagnano. La proposta che si terrà nelle date del 10, 17, 24 aprile e 8 maggio dalle 21 alle 22.30 presso la sala riunioni del caffè Principe (via Silvio Pellico 24), è a cura dell’Enpa Saluzzo, Insieme Felici di Sara Mauro e Nogra. Ingresso ad offerta libera per Enpa e Nogra, guardie zoofile.

L’iniziativa fa da anteprima alla 5ª edizione di “Nen mac tabui”, la manifestazione di stand, informazioni, concorso dedicata agli amici a quattro zampe meticci e non che si svolgerà in piazza Cavour, il 17 maggio prossimo, sempre organizzata dalle sezioni saluzzesi dell’Ente nazionale Protezione Animali e Nogra (Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria) in collaborazione con Confcommercio Saluzzo e patrocinio del Comune.

In allegato la locandina delle serate.

Files:
 img-69ca9621b7722-Locandina 4 serate (248 kB)

vB

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