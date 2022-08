Pian Munè di Paesana mette l’abito della festa per un Ferragosto indimenticabile

Mercoledì 10 agosto e sabato 13 agosto: passeggiate delle stelle cadenti

Partenza alle 21 dal rifugio a valle e in circa mezz’ora arrivo al punto panoramico per osservare il cielo stellato dove buttare a terra la propria coperta e godersi la tranquillità della notte d’estate in montagna. Costo della passeggiata accompagnata 5 euro adulto, bambini gratuiti.

Cena 20 euro con antipasto, piatto a scelta, dolce e bicchiere di vino/birra. Prenotazione via whatsapp al numero 3286925406

Mercoledì 10 agosto: cena in quota nella Notte di San Lorenzo

La baita in quota vi aspetta per assaporare i nostri tajarin all’uovo al sugo del giorno

E prima di scendere a valle, osservare le stelle cadenti dalla terrazza panoramica.

Cena 20 euro adulti (con antipasto e dolce)/ 10euro bambini

Possibilità di salita in seggiovia entro le 16.45

Mercoledì 10 agosto: cena a valle nella Notte di San Lorenzo

Antipasto, Piatto a scelta, Dolce

Bicchiere di vino o birra

20 euro / menù bimbi 10 euro

Venerdi 12 agosto: a Garitta Nuova con la Luna Piena

Partenza alle 17 dal rifugio a valle con guida escursionistica ambientale, salita alla cima con brevi soste lungo il percorso, al rientro cena alla baita in quota e discesa con luci frontali o torce. Dislivello in salita circa 900 metri, con possibilità di ridurre i tempi e il percorso prendendo la seggiovia che porta al rifugio in quota entro le 16.50 per attendere in quota il gruppo. Materiale necessario: abbigliamento a cipolla, torcia frontale, scarpe da trekking

Costo: 28 euro. Prenotazione via whatsapp al numero 3286925406

Sabato 13 agosto: cena “Serata Estiva” alla baita in quota

Menu a 20 euro con insalata caprese, crudo e melone, tagliatelle pomodoro, basilico e stracciatella

Domenica 14 agosto: giornata con l’apicoltore

In collaborazione con i ragazzi di VolAVìA. Al mattino si appenderà come funziona il mondo delle api e le loro “casette”. Al pomeriggio La Smielatura: produzione del miele, dal fiore al vasetto. Dopo il laboratorio didattico chiedi il timbro sul tuo manuale dell’esploratore e ottieni il gadget!

Domenica 14 agosto: ciclocena alla Baita in Quota

Salita al tramonto con le Mtb elettriche verso il rifugio in quota con Cena alla Baita. Per godersi una discesa in MTB sotto il cielo stellato di agosto. Quota di partecipazione: 60 euro comprensiva di noleggio ebike, accompagnamento, cena) oppure 30 euro senza noleggio ebike. Per maggiori info scrivere via whatsapp al 3286925406

Lunedì 15 agosto: Ferragosto in Montagna con, in entrambi i rifugi, una giornata di musica e relax

Voglia di trascorrere una giornata al fresco? Pensa a tutto lo staff di Pian Munè! Musica, grigliata e tanto divertimento in compagnia! Pranzo con bis di antipasti, grigliata mista con contorno e dolce anche con variante vegetariana a 23 Euro. Orario a scelta tra le 12, le 13 o le 14.

Seggiovia aperta tutto il giorno. Scegliete in quale rifugio trascorrere la giornata, Baita in quota o Rifugio a Valle? E’ richiesta la prenotazione via messaggio whatsapp al 3286925406