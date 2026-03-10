Cuneo Bike Festival, marzo col botto: ritorno a Saluzzo e nuovi appuntamenti per lavoro e scuola

Il ritorno al Terres Monviso Outdoor Festival a Saluzzo, il primo Bike to work day del 2026 e la ripartenza del Bike to school. È un marzo intenso quello del Cuneo Bike Festival, la cui sesta edizione si svolgerà dal 25 al 27 settembre.

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo il Cuneo Bike Festival sarà presente al Terres Monviso Outdoor Festival in programma al Quartiere di piazza Montebello a Saluzzo. Venerdì 13 marzo il CNBF sarà protagonista di "Didattiland", un'iniziativa dedicata alle scuole iscritte. Nel mattino studenti e studentesse parteciperanno a laboratori educativi per riflettere sul tema della mobilità sostenibile e attiva e sulla sicurezza stradale.

Dalle ore 15 sarà attivo lo stand del Cuneo Bike Festival, aperto al pubblico per tutta la durata della manifestazione. Tra gli appuntamenti a tema bici della quinta edizione dell'evento promosso da Terres Monviso e Compagnia & Rete del Buon Cammino, la nuova "Terres Monviso Gravel" (domenica 15 marzo, ore 8,30), percorso di 67 km nel cuore della pianura saluzzese per gustare e conoscere il territorio a passo di bicicletta, i workshop di meccanica di primo intervento, i test ride delle ultime bici elettriche Haibike e un'escursione sulla collina di Saluzzo domenica 15 marzo alle ore 15. Il programma completo del festival è su visit.terresmonviso.eu/terres-monviso-outdoor-festival .

Venerdì 20 marzo, equinozio di primavera, il McDonald's al civico 1 di via Pertini a Cuneo ospiterà il primo Bike to work day dell'anno: dalle 7 alle 9, il locale offrirà caffè e croissant a tutti coloro che si recheranno al lavoro in bicicletta.

Anche gli appuntamenti successivi sono previsti in concomitanza con l'inizio delle stagioni: venerdì 19 giugno si festeggerà l'arrivo dell'estate con un aperitivo serale "back from work" presso Famù nel Parco (viale degli Angeli, 25), venerdì 18 settembre il tradizionale Bike to work day in piazza Galimberti, a una settimana dal via del festival, venerdì 18 dicembre si accoglierà l'inverno con una colazione presso il Movi Lounge Bar al Movicentro (piazzale della Libertà, 16).

Nel 2025 gli iscritti al Bike to work hanno percorso 444.327,33 chilometri in 122.447 viaggi, risparmiando 62.267,70 chili di CO2. Informazioni sul progetto e su come aderire su wecity.it/it/cuneo-btw.

Dal 25 al 30 marzo, grazie alla collaborazione con l'associazione Fiab Bicingiro Cuneo, ripartirà l'iniziativa del Bike to school, che si ripeterà tra il 27 e il 30 aprile, tra il 25 e il 28 maggio, tra il 15 e il 18 settembre e tra il 19 e il 22 ottobre; 15 le scuole del territorio attualmente coinvolte.

Anche quest'anno, ogni studente che sceglierà la bicicletta per recarsi a scuola riceverà la ciclopatente, un documento che consentirà di raccogliere fino a sei bollini in occasione di eventi legati al Cuneo Bike Festival. Ogni giornata del Bike to School darà diritto a un bollino, e ulteriori bollini potranno essere ottenuti partecipando ad altri eventi organizzati dal Comune di Cuneo e negli eventi dei prossimi mesi del Cuneo Bike Festival. Gli studenti che accumuleranno almeno quattro bollini potranno ritirare un buono gelato presso lo stand del Comune di Cuneo al Cuneo Bike Festival, e con sei bollini potranno partecipare all'estrazione di una serie di premi che verranno assegnati tramite sorteggio domenica 27 settembre in occasione del Cuneo Bike Festival.

Ulteriori informazioni sul Bike to school sono disponibili sul sito cuneobikefestival.it .

"Con iniziative come il Bike to work day e il Bike to school il Cuneo Bike Festival afferma la sua presenza nella dimensione del lavoro e della scuola, ossia nella quotidianità di adulti e giovani - spiega l'assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo, Luca Pellegrino -. Se quella del Bike to work è ormai una vera e propria comunità di appassionati che quest'anno avrà quattro appuntamenti in cui ritrovarsi, l'auspicio è che il numero degli studenti che scelgono di andare a scuola in bicicletta con regolarità aumenti e che si crei un senso di appartenenza".

Conclude Pellegrino: "Senza Fiab Bicingiro Cuneo l'iniziativa del Bike to school non sarebbe possibile: ringraziamo i suoi soci per l'impegno e l'entusiasmo".