Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate all'angolo fra via XX Settembre e via XXVIII Aprile a Cuneo. Il sinistro si è verificato intorno alle 13 di oggi, venerdì 12 aprile.

L'incrocio è momentaneamente chiuso al traffico (ore 14) perchè le due vetture sono in mezzo alla strada.

Sul posto un'ambulanza dell'emergenza sanitaria. Non ci sarebbero feriti gravi.