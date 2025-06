Incidente in frazione San Bernardo tra Passatore e San Rocco di Bernezzo: strada chiusa

Auto fuori strada in frazione San Bernardo tra Passatore e San Rocco di Bernezzo .



L'incidente dopo le 20 di questa sera, venerdì 13 giugno, in cui non sono stati registrati feriti.



Sul posto sono però intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Strada chiusa per consentire la rimozione del mezzo, circolazione bloccata con code e rallentamenti.