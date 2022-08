Incidente a Fossano, in località San Lorenzo, dove si sono scontrati un autocarro e due autovetture. La strada Reale è al momento chiusa per consentire le operazioni di soccorso, di messa in sicurezza dei mezzi e di pulizia della sede stradale.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Fossano, due equipe del 118 e i carabinieri della stazione di Fossano per i rilievi.

Non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.