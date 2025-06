Non ce l'ha fatta il motociclista coinvolto in un grave incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno, a Savigliano, in via Alba, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. L'uomo, del quale non si conoscono ancora le generalità, è purtroppo deceduto

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’impatto, ma le condizioni del motociclista erano apparse subito serie: nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dell'equipe medica giunta sul posto, non si è ripreso.