A Dronero l’ultimo saluto a Giacomino Aimar

Affetto e cordoglio in queste ore a Dronero per la morte di Giacomino Aimar, per tutti “Giacomino della Barua”.



Di anni 78 ed originario della frazione tra Ripoli e Montemale, la sua è sempre stata una vita semplice. Faceva infatti contadino, attività tramandata in famiglia, dedicandosi con grande cura alla campagna.



Un legame molto forte quello con la famiglia d’origine, tanto che, con la sorella Teresa ed il fratello Stefano (già purtroppo deceduto) avevano deciso anni fa di trasferirsi e vivere insieme a Dronero. Giacomino trascorreva la maggior parte del tempo a casa, eppure erano in tanti a conoscerlo:



“Era un solitario - lo ricorda con affetto un’amica di famiglia - un uomo molto riservato e di poche parole. Nel contempo, era una persona incredibilmente presente, pur non uscendo praticamente mai di casa: chiedeva e si preoccupava davvero per gli altri, era ben voluto. Ricordo i bei momenti, le serate passate insieme a mangiare la pizza e chiacchierare tutti insieme. Porto nel cuore la sua gentilezza e la sua mai volgare ironia.”



Giacomino resterà nel cuore della sorella Teresa, dei cugini e parenti tutti. Il funerale avrà luogo domani mattina, mercoledì 18 giugno, alle ore 10:30 nella Parrocchia di Dronero. Qui questa sera, alle ore 20, verrà recitato il rosario.