Grande successo per ‘Diano all’alba’, tra i partecipanti il governatore del Piemonte Alberto Cirio che ha corso col sindaco Za Garibaldi (foto)

Pettorale numero 130 per il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha partecipato alla quarta edizione della 'Diano all'Alba '6 Km alle 6', corsa non competitiva a passo libero organizzata dalla Golfo Dianese Ultra Runner, dagli ‘Amici di Michael’ e dal Comune di Diano Marina andata in scena, appunto, all’alba di oggi.

Cirio, che è di casa nella Città degli aranci, ha corso insieme al sindaco di Diano Cristiano Za Garibaldi e, tra gli altri, all’assessore al Turismo Luca Spandre e al presidente del consiglio comunale Francesco Bregolin.

“Quest'anno - spiega il presidente del team organizzatore Cristian Mallardo - abbiamo allargato numero di iscritti, con 400 pettorali di gara garantiti con colazione finale e maglia ricordo ai partecipanti. Ringrazio tutti gli sponsor, tutti volontari, la polizia municipale e la Gestioni municipali per l' autorizzazione all'uso del molo". Ha aderito alla manifestazione anche il Lions Club Diano Marina.

La partenza è stata data dal Molo delle Tartarughe, poi lungomare sino all'Incompiuta e ritorno, un percorso semplice, adatto anche agli amatori, con uno stupendo panorama e una magica atmosfera a cornice della manifestazione.

Podio femminile: prima Vittoria Bergamini, seconda Barbara Montrucchio, terza Daniela Crotti. Quello maschile, primo Carlo Cangiano, secondo Gabriele Ferrara, terzo Michele Chiefari.