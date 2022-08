A Cuneo pronta a tornare per la 23esima volta la Fiera del Marrone

C'è già grande attesa, a Cuneo e in tutta la Granda, per l'edizione numero 23 della Fiera Internazionale del Marrone: l'appuntamento dell'anno si terrà dal 14 al 16 ottobre prossimo.

Dopo aver deciso - il 31 marzo scorso con una delibera di Giunta - le date ufficiali all'inizio del mese il Comune ha deliberato l'affidamento della fornitura, montaggio e smontaggio delle strutture, allestimento della Fiera e realizzazione dell'impianto elettrico, un appalto di 163.600 euro totali e presunti.

La kermesse incentrata sulla qualificazione e la promozione del castagno, da frutto e da legno, si propone anche quest'anno come evento tra i più importanti nelle rassegne enogastronomiche d'Italia. Come tutti gli appassionati sanno per tre giorni il centro storico di Cuneo si riempirà di profumi, sapori e colori, e di imperdibili occasioni per promuovere il turismo locale del territorio.

Si prevedono come ogni anno centinaia di espositori accuratamente selezionati con la collaborazione tra Comune di Cuneo, Coldiretti, Confartigianato, Confagricoltura, CIA, Slow Food, ATL del Cuneese, e con il sostegno di Fondazione CRC e Fondazione CRT.