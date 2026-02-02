Leonardo da Vinci protagonista alle “Tre Età” di Verzuolo

Nell’ambito degli incontri delle “Tre Età” a Verzuolo, si terrà a Palazzo Drago (in via Marconi 13) la mostra d’arte “Leonardo da Vinci in Valle Po a matita”, iniziativa culturale gratuita e a ingresso libero, patrocinata dal Comune.

L’evento propone un percorso di fantasia attraverso le strade del Marchesato saluzzese, intrecciando ricerca storica e interpretazione artistica.

Autore e relatore dell’incontro è Bartolomeo Davide Bertinetto, che accompagnerà il pubblico in un racconto affascinante sul possibile legame tra Leonardo da Vinci e la Valle Po.

La mostra presenta opere realizzate interamente a matita, tecnica scelta per richiamare il segno, lo studio e l’osservazione che caratterizzavano il metodo di lavoro leonardesco.

“Saranno esposte – spiega Bertinetto - reinterpretazioni di celebri lavori vinciani, affiancate da nuove creazioni che evocano un ipotetico passaggio di Leonardo nei luoghi storici del marchesato, restituendo al visitatore un dialogo poetico tra arte, territorio e memoria".