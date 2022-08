Fratelli d’Italia, Monica Ciaburro fa la parte del leone sul Cuneese

Monica Ciaburro, deputata uscente, da poco riconfermata sindaca ad Argentera, è la candidata chiamata a rappresentare la provincia di Cuneo non solo per Fratelli d’Italia ma per una buona porzione del centrodestra, essendo lei la prescelta sul collegio uninominale di Cuneo-Mondovì.



É però praticamente l’unica esponente cuneese di FdI in lizza, se si esclude la senatrice “pitonessa” Daniela Garnero Santanchè.



Ciaburro è candidata sul collegio camerale uninominale di Cuneo e in tre collegi plurinominali piemontesi: in posizione numero 3 a Torino e in posizione numero due in entrambi i collegi del Piemonte 2.



Una blindatura che ha pochi precedenti nella storia politica della Granda.



Giovanni Crosetto, nipote del cofondatore di FdI Guido Crosetto, è al quarto posto nel collegio plurinominale di Torino, città dove siede in Consiglio comunale col ruolo di capogruppo. Il collegio uninominale alla Camera di Alba-Bra-Asti è toccato all’astigiano Marcello Coppo.



Di seguito l’elenco dettagliato delle candidature piemontesi di Fratelli d’Italia





Camera

- Piemonte 01 P01

Augusta Montaruli

Marco Perissa

Monica Ciaburro

Giovanni Crosetto



- Piemonte 01 P02

Augusta Montaruli

Marco Perissa

Immacolata Zurzolo

Giovanni Ravalli



- Piemonte 02 P01

Fabrizio Comba

Monica Ciaburro

Emanuele Pozzolo

Barbara Merlin



- Piemonte 02 P02

Fabrizio Comba

Monica Ciaburro

Vincenzo Amich

Federica Barbero



Senato

- Piemonte P01

Daniela Santanché

Lucio Malan

Paola Ambrogio

Ettore Puglisi



- Piemonte P02

Lucio Malan

Paola Ambrogio

Giorgio Salvitti

Giovanna Pellanda