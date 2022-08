Sandbox e Big Eyes Token: Le criptovalute basate sulla comunità sono destinate a esplodere nel 2022

Come si affermeranno queste due criptovalute nello spazio crittografico? Il Big Eyes Token (BIG) sarà in grado di competere con i big dog dello spazio crittografico? In questo articolo esamineremo le caratteristiche di questi due progetti di criptovalute.

In primo luogo, mettiamo in evidenza le caratteristiche del progetto di criptovaluta Sandbox (SAND).

Il progetto crittografico Sandbox (SAND)

Il gioco Sandbox (SAND) esisteva già da molto tempo prima della sua integrazione con la tecnologia blockchain. Si trattava di un gioco mobile in 3D disponibile su dispositivi Android e iOS.

Il gioco mobile Sandbox (SAND) consente ai giocatori di costruire strutture e guadagnare ricompense di gioco. Tuttavia, questo gioco mobile era una piattaforma di gioco governata a livello centrale. Pertanto, tutti gli oggetti generati dagli utenti rimanevano all'interno del gioco, senza aggiungere alcun valore reale ai suoi utenti.

Pixowl ha integrato Sandbox (SAND) con la blockchain Ethereum (ETH) nel 2018. Da allora, gli utenti di Sandbox (SAND) hanno guadagnato denaro reale interagendo con il mondo virtuale di Sandbox (SAND). Le ricompense all'interno dell'ecosistema Sandbox (SAND) possono essere sotto forma di criptovalute e token non fungibili.

I token Sandbox (SAND) sono criptovalute basate su asset basati su Ethereum utilizzabili all'interno del metaverso Sandbox (SAND). SAND è la valuta principale che alimenta tutte le transazioni all'interno del metaverso Sandbox (SAND).

Oltre a essere la valuta nativa, conferisce ai titolari diritti di governance. Tutti i possessori di SAND costituiscono l'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) che prende le decisioni che riguardano l'ecosistema Sandbox (SAND).

Gli altri beni digitali all'interno dell'ecosistema Sandbox (SAND) sono cripto-gettoni simili a NFT. Questi includono terreni e altri oggetti di gioco generati dagli utenti e creati per popolare i terreni.

Gli utenti del metaverso Sandbox (SAND) hanno la proprietà esclusiva dei loro asset di gioco. Possono costruire, possedere e scambiare tutti gli asset in cambio di token Sandbox (SAND).

Il progetto crittografico Big Eyes

Big Eyes è un progetto crittografico introdotto nello spazio crittografico nel 2022. Attualmente in fase di prevendita, questo progetto di criptovaluta ispirato ai meme dei gatti è destinato a conquistare il mercato delle monete.

Big Eyes Token (BIG) intende diventare un progetto di criptovaluta basato sulla blockchain con una massiccia comunità di criptovaluta. Come ogni progetto di criptovaluta di successo, mette al centro i suoi utenti. Questi appassionati di criptovalute potranno godere delle sue numerose opportunità di ricompensa.

Alcune caratteristiche degne di nota del progetto crittografico Big Eyes includono:

Il gettone Big Eyes (BIG): È una criptovaluta basata su Ethereum. È la valuta nativa che alimenta l'ecosistema Big Eyes (BIG). Questo token deflazionistico ha un'offerta totale di 200.000.000.000 di token. Il 70% di questa offerta è disponibile nella prevendita in corso. Comunità Big Eyes: Come Sandbox (SAND), i titolari di BIG costituiranno una DAO che governerà e deciderà il futuro dei progetti. I membri della DAO determineranno la fine di decisioni critiche come il tasso di combustione. Big Eyes NFTs: Gli utenti di Big Eyes Token avranno accesso a token non fungibili all'interno del suo ecosistema. Gli eventi NFT saranno regolarmente presenti nell'ecosistema di Big Eyes (BIG).

Il progetto crittografico Big Eyes Token intende essere una delle più grandi piattaforme NFT nello spazio crittografico. I token Big Eyes avranno un ruolo significativo in tutte le transazioni all'interno del mercato NFT di Big Eyes Token.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche di cui godranno gli utenti del token all'interno dell'ecosistema Big Eyes (BIG). Big Eyes Token (BIG) lancerà Uniswap (UNI) su Uniswap (UNI). Avrà il 20% della sua offerta totale come liquidità bloccata per 2 anni. Pertanto, il progetto di criptovaluta Big Eyes (BIG) è qui per restare.

Il token Big Eyes è la migliore criptovaluta da acquistare nel 2022. L'acquisto e il possesso di questo token consente di interagire e beneficiare dell'ecosistema Big Eyes. La prevendita in corso offre agli operatori ampie opportunità di entrare a far parte dell'ecosistema Big Eyes. Per saperne di più e partecipare alla prevendita, utilizzate i link sottostanti.