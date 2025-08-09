Qualità e certificazioni: un valore aggiunto per l'impresa e per il cliente

L’affidabilità è diventata un valore imprescindibile per chi lavora nell'impiantistica: per questo è sempre più importante collaborare con aziende certificate e Alpiclima investe continuamente in qualità e certificazioni.

Il personale tecnico possiede il patentino per conduzione impianti termici e generatori di pressione a bassa pressione di 2° grado, il patentino per conduzione di generatori di vapore di 2° grado e altre abilitazioni che attestano competenza e responsabilità. L’azienda è in possesso del certificato ICIM ISO 9001, che attesta la gestione della qualità secondo standard internazionali, della certificazione ICIM (FGAS), che garantisce la corretta gestione dei gas fluorurati, e della certificazione SOA, fondamentale per partecipare a lavori pubblici di determinate categorie e importi. A questo si aggiungono la dichiarazione di politica per la qualità e un costante monitoraggio della soddisfazione del cliente.

Queste certificazioni rappresentano un impegno quotidiano a lavorare secondo procedure controllate e trasparenti, offrendo a clienti e partner la garanzia di un’azienda che rispetta norme, sicurezza e ambiente.

Per gli studi di progettazione, significa poter contare su fornitori che consegnano documentazione impeccabile, compatibile con ogni iter autorizzativo, riducendo drasticamente il rischio di ritardi o modifiche in corso d’opera. Gli ingegneri possono sviluppare progetti complessi sapendo di avere alle spalle un partner che fornisce dati tecnici aggiornati, materiali certificati e conformità alle più recenti direttive in tema di efficienza energetica.

Gli studi tecnici trovano in Alpiclima un interlocutore capace di garantire soluzioni impiantistiche che rispettano sia i vincoli tecnici sia le esigenze estetiche e ambientali, semplificando il dialogo con i clienti finali e aumentando il valore percepito dei progetti. I geometri, impegnati nella supervisione dei cantieri, possono affidarsi a forniture puntuali, materiali certificati e procedure chiare, elementi che migliorano la gestione operativa e riducono al minimo le problematiche in corso d’opera.

Alpiclima considera la qualità come un investimento strategico. Ogni certificazione è frutto di formazione continua, aggiornamento normativo e adozione di tecnologie all’avanguardia, in un’ottica di crescita sostenibile. Collaborare con un’azienda certificata significa lavorare in un contesto di fiducia, dove la sicurezza, l’efficienza e la conformità sono garantite, e dove il risultato finale è un progetto più solido, duraturo e rispettoso dell’ambiente.

Per maggiori informazioni:

Alpiclima srl si trova in

viale Rimembranza 8/3 - 12084 Mondovì (CN)

via Cuneo 18 - 12045 Fossano (CN)

Telefono 0174-551486

Sito internet: www.alpiclima.it