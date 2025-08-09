Essere visti, essere ascoltati, essere amati

Da Anna e Anna, Agenzia per Single ti aiutiamo a trovare l'amore che meriti. Niente algoritmi, niente giochi. Solo connessioni reali costruite con cura, ascolto e attenzione. Mettiamo al centro le persone, perchè dietro a ogni profilo c'è una storia.

Scrivici, raccontaci chi sei, ti presenteremo chi sta cercando proprio te.

Chiamaci al 3403848047, siamo aperti anche ad agosto.

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui Single, 40 anni

Medico pediatra, 40enne, alto, brizzolato occhi azzurri cielo, ama camminare in montagna, ma anche leggere e il cinema, è un uomo sensibile, sogna di innamorarsi di una donna carina, intelligente, ma soprattutto semplice e sincera, chiama al 3403848047!

Lui single, 56 anni

È un uomo dal cuore integro, schietto e generoso, 56enne, famoso imprenditore, produce vini pregiati e li esporta in tutto il mondo, aspetto giovanile, alto, fisico atletico, sorriso stupendo, occhi grigio-verdi, si tiene in forma praticando sport, e nel tempo libero suona il sax, ama ogni forma di cultura, sta cercando la sua Lei, quella a cui dedicare tutto sé stesso, se possibile, per il resto della vita... chiama al 3403848047!

Lui single, 67 anni

Lui è vero gentiluomo, 67enne, alto, capelli brizzolati e occhi di un verde penetrante, dinamico, è un avvocato divorzista, vedovo, vive solo, soffre molto la solitudine, ora desidera fare l'incontro che aspetta da tempo, quello con una donna seria, onesta, e che vive semplicemente, come lui. Chiama al 3403848047!

Annunci per Lui

Lei single, 35 anni

Semplice, genuina, capelli lunghi castani, piemontese, 35enne, nubile, aspetto femminile e curato, impiegata presso un avvocato, nel suo cuore c’è il desiderio di trovare un compagno, non importa l'età, ma sincero, italiano, con cui sposarsi o convivere, e formare una famiglia. Chiama al 340 3848047!

Lei single, 45 anni

Affascinante 45enne, capelli rossi e occhi celesti, fisico longilineo e armonioso, dottoressa, ama tenersi in forma praticando sport all'aperto, e conducendo una vita sana. Vorrebbe accanto a se’ un uomo determinato, non importa la sua età né il mestiere, italiano, purchè seriamente motivato, e con cui vivere serenamente e pensare al futuro, chiama al 340 3848047!

Lei single, 54 anni

Bella signora piemontese, 54enne, bionda, sorriso simpatico, occhioni castani, vedova, non ha avuto figli, infermiera professionale, ama cucinare e tenere in ordine la casa, vive sola, e sarebbe disponibile anche a trasferirsi, se incontrasse un bravo signore, anche più maturo, ma con cui farsi buona compagnia. Chiama al 3403848047!

Lei single, 65 anni

Piemontese, 65enne, ben curata, giovanile, bellissimi occhi celesti, ama cucinare e lavorare a maglia, ex sarta in pensione, purtroppo rimasta vedova, non ha avuto figli, soffre tanto di solitudine, desidera incontrare un compagno per il resto della vita, non importa se più maturo, ma che le stia vicino che la rispetti e che le voglia bene, chiamala al 3403848047! Lei aspetta solo di conoscerti!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero +39 340 384 8047, ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

