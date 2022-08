Obiettivo La Morra: un workshop di tecnica ed estetica fotografica con Barbara Guazzone ed Edo Prando

Domenica 4 settembre 2022 a partire dalle ore 9.00, torna “Obiettivo La Morra”, il workshop dedicato agli appassionati di fotografia, attraverso il quale poter apprendere le tecniche di base della fotografia, luce, tempo, diaframmi, per rendere migliori e accattivanti i vostri scatti, che siano paesaggistici o ritratti, in vacanza o ovunque voi siate con la vostra macchina fotografica.

Nel corso del workshop, che si svolgerà in due momenti, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, i docenti avranno modo di illustrare diverse tecniche andando a spaziare in quello che è l’infinito mondo dell’estetica fotografica.

Il laboratorio sarà tenuto da Barbara Guazzone e Edo Prando, due professionisti della fotografia con un lungo background alle spalle, maturato in ambiti differenti del panorama fotografico.

L’iscrizione al workshop è obbligatoria e può essere effettuata chiamando il numero 0173 500344 o attraverso la mail info@lamorraturismo.it.

Il costo per l’intera giornata è di € 20,00 a persona.

Il workshop è organizzato in collaborazione con Langa Foto Ottica, rivenditore ufficiale Nikon con sede in via Pietro Ferrero, 1 ad Alba.