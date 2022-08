Rifreddo, si allarga l'area sportiva comunale: due nuovi campi da calcetto e volley

Sembra non finire il feeling tra il piccolo comune di Rifreddo ed i finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche.

Infatti all’ormai lunga serie di contributi statali e regionali negli scorsi giorni l’ente ha ricevuto una comunicazione ufficiale di relativa al finanziamento del progetto di riqualificazione dell’ex campetto da tennis (attualmente inutilizzato) situato all’interno del centro sportivo comunale.

Una istanza che era stata presentata sia sul bando regionale dedicato allo sport sia sulla misura “Attrazione Risorse” bandita della fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (CRC).

Nel dettaglio, il progetto si concentra sulla realizzazione di nuovo campo sintetico per il calcetto ed il volley e la sistemazione delle aree limitrofe. L’importo complessivo previsto per la realizzazione delle opere è di 68 mila euro. Soldi che il Comune è riuscito a reperire tramite fondi regionali e della fondazione CRC di Cuneo.

"Lo sport per noi - sottolinea il vicesindaco Elia Giordaniano - è molto importante perché è sinonimo di socialità e di crescita per l’intera collettività. Lo stesso poi soprattutto per le nuove generazioni. Infatti stiamo cercando di riqualificare il Centro sportivo comunale come richiesto da molti ragazzi di Rifreddo e dei dintorni e vorremmo che negli anni futuri siano loro stessi ad aiutarci a migliorarlo ulteriormente”.

Il progetto presentato garantisce la realizzazione di un nuovo campo da calcio a 5 in erba artificiale direttamente sulla superficie esistente in cemento colorato, la rimozione dei corpi illuminanti agli ioduri metallici e la loro sostituzione con proiettori a led asimmetrici specifici per l’impiego di aree sportive.

Inoltre ci sarà spazio anche per la completa sostituzione delle reti perimetrali e delle porte da calcio.

“L’intervento - aggiunge il primo cittadino Cesare Cavallo - consentirà l’utilizzo dell’ormai ex campo da tennis per molteplici attività sportive, tra cui calcio, ginnastica e pallavolo diventando così oltre che un’attrazione per gli sportivi della zona anche un elemento in più al servizio delle scuole cittadine”.

Nuovo tassello nella strategia di sviluppo dell’area di via della Palestra che va a completare, ed a integrarsi, con l’ambizioso progetto di riqualificazione complessiva degli spogliatoi e della palestra interna presentato per l’accesso al bando nazionale “Sport e periferie 2022”.